 Interim-managementbureaus groeien,ondanks en dankzij coronacrisis

Interim-managementbureaus zien volop kansen en definiëren hun markt als ‘groeimarkt’ - Interim-managementbureaus werken in een uiterst competitieve markt. Toch vertonen uurtarieven van de branche groei tijdens de coronacrisis en nemen omzetten toe, blijkt uit onderzoek van de Raad voor Interim Management en ZiPconomy. De bureaus hebben de storm die corona bracht goed doorstaan en hun opdrachtgevers daarin effectief terzijde gestaan.



Onder de interim-managementbureaus heerst overwegend positivisme. Ruim driekwart is geen andere product-/marktcombinatie gaan voeren als gevolg van de coronacrisis. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat Covid-19 geen invloed heeft gehad op eindtarief of lengte van de opdracht. Op de bureaumarge was dat zelfs voor 71 procent van de bureaus niet het geval.

Het gemiddelde uurtarief (inclusief bureaumarge) van een bemiddelde interim-manager is in twee jaar met zeven euro gestegen naar 128 euro per uur. De bureaumarge bleef nagenoeg gelijk op twintig procent.

Meer dan de helft van de respondenten denkt niet dat de Covid-19 crisis een permanente invloed heeft op het vak interim-management en/of de dienstverlening van bureaus. Ten aanzien van de omzetverwachting is men overwegend positief. Een uiterst kleine groep verwacht voor het eerst een daling van de omzet in de komende drie jaar. Het merendeel van de bureaus echter verwacht een stijging van omzet voor de toekomst.



Meerwaarde

In reflectie op de resultaten meent de RIM dat interim-managementbureaus juist meerwaarde hebben geleverd tijdens het hoogtepunt van de crisis. Hun ervaring is dat zij als interim-management bemiddelaar in staat waren direct capaciteit te leveren voor sturing en ondersteuning op cruciale momenten in de bedrijfsvoering van organisaties. Daarmee hielpen de bureaus hun opdrachtgevers de coronastorm goed te doorstaan en deden dat zelf ook. Het crisisachtige karakter van opdrachten bij aanvang van de coronacrisis is grotendeels verdwenen en de aard van opdrachten is weer terug bij business as usual.

Schaarste als kans voor groei

De interim-managementbureaus zien volop kansen en definiëren hun markt als ‘groeimarkt’. Zij verwachten dat de arbeidsmarkt nog verder zal flexibiliseren en dat de behoefte aan specialisten toeneemt. De schaarste van vakspecialisten zien zij als kans om de toegevoegde waarde van een bureau boven brede marktselectie te laten zien.

Bureaus specialiseren zich en bieden extra diensten aan, maar uit het onderzoek blijkt ook dat ze niet radicaal vernieuwen. Nieuwe dienstverleningsmodellen zijn beperkt, innovaties vinden blijkbaar eerder plaats binnen bestaande proposities. De fee-structuur is hoofdzakelijk nog traditioneel, al werken bureaus vaker met een eenmalige vergoedingsfee en is de succesfee in opmars.