 Managers kunnen zich verzekeren tegen aansprakelijkheid

Bent u al verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid? - Managers kunnen zich tegenwoordig verzekeren tegen beroepsfouten en de aansprakelijkheidstelling die daaruit voort kan vloeien. Verzekeraars ontwikkelen speciale soorten verzekeringen voor management consultants en (interim) managers. Veel leidinggevenden hebben geen idee dat deze verzekering bestaat, stelt WA.nl.



Volgens WA.nl komt het steeds vaker voor dat managers en consultants aansprakelijk worden gesteld. Zo werd vorig jaar nog een consultant aansprakelijk gesteld voor een onverzekerde beroepsfout van een Gronings ICT-bedrijf. Zonder gewenst resultaat, want het gerechtshof in Leeuwarden stelde de IT-leverancier in het ongelijk en werd veroordeeld tot het vergoeden van de proceskosten. Bij een dergelijke rechtszaak is het van belang dat men zich heeft voorzien van een dekkende verzekering. Kosten bij dit soort rechtszaken en aansprakelijkheidsstellingen kunnen snel oplopen. Daarom adviseert WA.nl alle managers en consultants nog eens goed te kijken naar hun dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.



De dekking vermogensschade

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering management consultants en interim managers is bedoeld voor leidinggevenden en hun adviseurs. De dekking vergoedt zuivere vermogensschade als gevolg van beroepsfouten. Daarbij moet worden aangetekend dat het alleen om financiële schade gaat. Letsel en schade aan zaken worden niet vergoed. Dit, omdat zuivere vermogensschade niet gedekt is bij een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Letselschade wordt wel vanuit de AVB gedekt.

Een beroepsfout is zo gemaakt, benadrukt WA.nl. Een management consultant kan immers actief zijn op verschillende gebieden. Een foute strategie kan bijvoorbeeld leiden tot het derven van inkomsten. De vraag is dan of een consultant hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Steeds vaker wordt gevraagd wat er gebeurt als een consultant een analyse verkeerd uitvoert en op basis daarvan een fout advies geeft? Een aansprakelijkheidsstelling kan dan het gevolg zijn. Dat kan uitlopen op een proces, waarbij verweerskosten moeten worden gemaakt en een schadevergoeding de uitkomst kan zijn. Het is voor de gemoedsrust fijn een verzekering te hebben die deze schade vergoedt.



Verzekering ook voor interim-management

Wie werkzaamheden verricht als interim-manager, kan ook een dergelijke verzekering afsluiten. Voor interim-managers geldt dat voorzichtigheid is geboden. Ze maken namelijk tijdelijk (statutair) deel uit van een bestuur of houden zich bezig met bestuurlijke taken. Daarom kunnen interim-managers ook te maken krijgen met bestuurdersaansprakelijkheid.

WA.nl geeft als voorbeeld een rechtspersoon die zijn of haar financiële verplichtingen niet kan nakomen. De bestuurders van de rechtspersoon kunnen dan aansprakelijk worden gesteld. Iedere bestuurder — dus ook de interim-manager — kan dan medeverantwoordelijk zijn voor het nalatig handelen van medebestuurders. Daarbij kan ook privévermogen op het spel komen te staan. WA.nl wijst op de mogelijkheden van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een extra bepaling. Deze bepaling dekt het risico van bestuurdersaansprakelijkheid af.



Verplicht verzekeren?

Een verzekering kan niet alleen goed zijn voor de gemoedsrust en het opvangen van eventuele schade, maar ook verplicht gesteld worden. Voor bepaalde beroepsgroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Voorbeelden hiervan zijn accountants, administratiekantoren, advocaten, architecten, assurantietussenpersonen, bewindvoerders, certificerend actuarissen en makelaars.

Niet alleen eigen beroepsfouten zijn verzekerd. Ook beroepsfouten die zijn veroorzaakt door anderen, maar onder de verantwoordelijkheid van de manager of consultant, zijn gedekt door de verzekering. Wel zijn er een aantal uitzonderingen: schade door het niet op tijd uitvoeren van een opdracht, bijvoorbeeld.

Ook schade door overschrijding van kosten door een foute begroting of prijsberekening wordt niet vergoed. Inbreuken op het intellectueel of industrieel eigendomsrecht zijn ook voor eigen rekening, evenals boetes en afkoopsommen. Het is een goed besluit zich te vergewissen van alle clausules en uitsluitingen binnen de verzekering, alvorens de verzekering af te sluiten.