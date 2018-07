 Tweedeling dreigt in top interim-markt

Alle lichten staan op groen in de interim management-markt, maar tweedeling dreigt. - De arbeidsmarkt voor hoogopgeleide interim managers viert hoogconjunctuur, zo blijkt uit de vijftiende editie van de Interim Index van Schaekel & Partners.



Het aantal interim managers en top professionals in opdracht is -ten opzichte van een jaar geleden- naar een recordhoogte van 80 procent gestegen en de gemiddelde duur van de opdracht bedraagt bijna veertien maanden tegen een gemiddeld hoger tarief. Juist hier zijn grote verschillen per sector te zien met gevaar voor tweedeling. Een andere tweedeling is te zien bij mensen die in loondienst werken ten opzichte van deze groep zelfstandigen. Ook daar worden de verschillen groter.

In het onderzoek geven 475 interim managers -actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich in de tweede helft van 2018 ontwikkelt. Zij zijn gemiddeld tien jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer.



Lichten op groen, doch tweedeling in markt

Hoogopgeleide interim managers hebben vertrouwen in de toekomst, zo blijkt. De verwachting is dat de markt zich goed blijft ontwikkelen. En ook het uurtarief. Hier zien wij een stijging van gemiddeld 8 procent ten opzichte van een jaar geleden. Gemiddeld, want niet alle sectoren laten een tariefstijging zien. Zo blijft de overheidsmarkt qua tarifering constant (a.g.v. tariefplafond). Niet onbegrijpelijk, maar wij zien top-professionals de overheid als sector mijden. Hiermee ontstaat een niet gewenst effect: tweedeling in de markt. "Dit vinden wij onwenselijk," aldus Piet Hein de Sonnaville, partner bij Schaekel & Partners. "Juist de diversiteit van opdrachten en markten is de meerwaarde voor zowel vraag als aanbod en dit gegeven wordt nu verstoord." Ook is sprake van schaarste die wegtrekt naar andere markten en zo voor de overheid een onbereikbaar segment van deskundigen wordt. Zowel vraag als aanbod verschraalt op deze manier. Voor een zo relevante markt als de overheidsmarkt een uiterst gevaarlijke ontwikkeling. "Van belang is," aldus Marleijn de Groot, partner bij Schaekel & Partners, "dat juist de overheid meer marktmeesterschap ontwikkelt. Kortere inzet van de externe, minder dagen per week, minder uurtje-factuurtje en meer prestatiegericht inhuren".



Zelfstandig versus in loondienst

De hoogconjunctuur genereert nog een andere tweedeling: de zelfstandige en de manager in loondienst. Gegeven de stijging van de tarieven en het dalende risicoprofiel van de zelfstandige op dit moment, nemen de beloningsverschillen tussen beide groepen sterk toe. De leeglooptijd tussen opdrachten wordt (weer) korter (7,3 weken), de duur van de opdracht langer en ook de verwachting van de vraag naar interim is positiever geworden. "Het is overdreven om te stellen dat iemand in loondienst een dief van zijn eigen portemonnee is (daarvoor zijn meer elementen die meewegen van toepassing), maar onmiskenbaar beleeft deze groep van zelfstandig opererende managers en professionals zeer goede tijden op dit moment," volgens de onderzoekers.