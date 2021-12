 Helft van de medewerkers geplaagd door concentratieproblemen bij thuiswerken

Kinderen, samenwerking en gebrek aan goede werkplek vormen de crux - Door het snel oplopen van de coronabesmettingen is ook het thuiswerkadvies weer ingevoerd. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot. Uit recent onderzoek van Effectory, onder 300.000 werknemers van Nederlandse bedrijven, blijkt dat de helft van de thuiswerkers concentratieproblemen ervaart door omgevingsfactoren.



Uit het onderzoek blijkt verder dat 43 procent van de thuiswerkers focus verliest doordat kinderen thuis zijn. Dit komt door de coronapandemie dan ook vaker voor, doordat kinderen regelmatig niet naar de opvang of naar school kunnen. Dit gaat vaak ten koste van de concentratie van thuiswerkende ouders.



Samenwerking loopt spaak

Bijna twee derde (62 procent) van de ondervraagden geeft aan dat zij beter willen samenwerken met collega’s om productiever thuis te kunnen werken. Onderling contact is belangrijk en een goede samenwerking met collega’s is essentieel voor een productieve thuiswerkdag.



Gebrek aan een goede werkplek

Nu thuiswerken weer het devies is, en het ernaar uitziet dat we in de toekomst waarschijnlijk naar een hybride model gaan, is een fijne, vaste werkplek belangrijk. Ondanks dat veel mensen sinds de pandemie al regelmatig thuiswerken, blijkt toch dat een groot deel van hen niet over de juiste tools beschikt. Meer dan een derde (38 procent) van de werknemers geeft aan behoefte te hebben aan betere apparatuur om effectiever te kunnen thuiswerken. Daarnaast heeft nog eens 37 procent van de ondervraagden behoefte aan een upgrade voor hun werkplek, met bijvoorbeeld een goed bureau en een betere bureaustoel.

"Werkgevers die het goed willen doen voor hun hybride of volledige thuiswerkend personeel, zullen goed naar hen moeten luisteren. Het is belangrijk regelmatig in kaart te brengen waar de behoefte ligt bij je personeel en hoe je hen het beste kan faciliteren. De thuiswerkende vader met kinderen thuis heeft misschien behoefte aan flexibele werktijden, terwijl een ander misschien behoefte heeft aan meer contact met de manager voor soepelere samenwerking. De enige manier om hierachter te komen, is door vaak in te checken. Dit is cruciaal voor het creëren van een betrokken personeelsbestand," aldus Guido Heezen, owner en founder van Effectory.