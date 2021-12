 Bedrijven verwachten tweedeling kantoorwerkers en thuiswerkers

84 procent van de leidinggevenden wil prioriteit geven aan een eerlijke en inclusieve werkplek - Hybride werken brengt kansen maar ook uitdagingen met zich mee. Hoe werk je goed samen en hoe betrek je medewerkers, ook al werken zij vanuit verschillende locaties? Meer dan de helft (51 procent) van de leidinggevenden verwacht dat werknemers die thuis of elders werken, zich meer afgezonderd en minder betrokken kunnen gaan voelen.



Dit blijkt uit onderzoek van LinkedIn onder het topmanagement (C-level business leaders) van 110 Nederlandse bedrijven. 44 procent denkt zelfs dat er kliekjes en verdeeldheid kan ontstaan bij een hybride werkmodel. Het is dus zaak voor leidinggevenden om te werken aan een inclusieve en eerlijke werkomgeving. Daarbij moedigen zij een actieve rol van managers en medewerkers zelf aan.



Zorgen over buitensluiten en proximity bias

Het nieuwe, hybride werken biedt voordelen zoals flexibiliteit, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft (49 procent) van de leidinggevenden zorgen heeft dat hun werknemers zich buitengesloten kunnen voelen bij promotie- of loopbaanbeslissingen als zij op afstand werken. Ook is 40 procent van de leidinggevenden bang voor de zogeheten proximity bias: een onbewuste voorkeur voor mensen die (vaker) in fysieke nabijheid zijn.



Bedrijfsprioriteiten voor de komende periode

Niet voor niets dat 84 procent van de leidinggevenden prioriteit wil geven aan het creëren van een eerlijke en rechtvaardige werkplek. Zo wil 79 procent aandacht besteden aan een digitale transformatie: bijna de helft (47 procent) zegt bijvoorbeeld dat video een groot deel gaat uitmaken van de interne communicatie zodat mensen zich verbonden voelen, ongeacht hun locatie. Daarnaast wil 81 procent voorrang geven aan het creëren van (vernieuwde) organisatorische normen en gedragingen en wil driekwart (76 procent) werknemers actief helpen zich naar het nieuwe werken aan te passen.



De rol van de manager

Om verdeeldheid te beperken en betrokkenheid onder de werknemers te verbeteren, verwachten leidinggevenden ook dat managers binnen de organisatie bepaalde soft skills verder ontwikkelen: 43 procent van de leidinggevenden verwacht niet alleen van zichzelf maar moedigt ook de managers aan om zichzelf te zijn, open te zijn over zijn/haar leven, hun werkstijl en -voorkeuren en met empathie en vertrouwen leiding te geven. Daarbij stimuleren zij hun managers om uit te gaan van een positieve intentie, om vooroordelen over de mensen die vaker op afstand werken, te voorkomen.



Trainingen en cursussen brengen meer inclusiviteit

Ook van de werknemer wordt geacht om actief mee te bouwen aan een inclusieve werkomgeving. 90 procent van de leidinggevenden is van plan om trainingen en cursussen te introduceren voor de werknemers om hen te helpen effectief samen te werken in een hybride of remote werkomgeving. Meer dan de helft (56 procent) denkt namelijk dat het inzetten hiervan medewerkers meer met elkaar in contact brengt, en samen kunnen leren (community based learning), wat moet leiden tot een inclusieve werkomgeving.