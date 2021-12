 Kantoorwerkers snakken naar extra vrije decemberdagen

Extra vrije dag is welkom nu feestdagen in weekend vallen - In 2021 kwam het allemaal voorbij: thuis aan het werk, een hybride werkmodel, voorzichtig terug naar kantoor en toch weer naar huis. De steeds veranderende corona-adviezen en -maatregelen hebben het afgelopen jaar een flinke wissel getrokken op de werkende Nederlander: maar liefst 45 procent merkt de negatieve impact hiervan op hun energieniveau.



En nu de feestdagen ook nog eens in weekenden vallen dit jaar, geeft bijna de helft (46 procent) aan behoefte te hebben aan extra vrije dagen in december. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van LinkedIn onder meer dan 1.000 Nederlandse kantoorwerkers.

De term ‘flexibel werken’ heeft met alle veranderingen het afgelopen jaar een hele nieuwe dimensie gekregen. 60 procent zegt dan ook dat werken ten tijde van corona meer dan anders een beroep doet op zijn of haar aanpassingsvermogen en nog eens 60 procent is diezelfde veranderingen helemaal zat. Het constante aanpassen gaat een groot deel van hen dan ook niet in de koude kleren zitten: 45 procent voelt zich extra uitgeblust richting het einde van 2021.



Extra vrije dag van de baas

Wat niet meezit, is dat Kerstmis en Oud & Nieuw precies in twee weekenden vallen. Door dit gebrek aan vrije dagen geeft bijna vier op de tien aan (39 procent) dat zij niet voldoende op adem kunnen komen richting 2022. De baas die werknemers een extra vakantiedag gunt? 55 procent zou dat dit jaar niet meer dan terecht vinden.



Vakantiedagen, autonomie en collega’s zien

Nadenken over meer vakantiedagen in coronatijd is volgens een groot deel van de professionals sowieso een kwestie waar werkgevers zich eens over zouden moeten buigen. 45 procent geeft namelijk aan dat dit van positieve invloed kan zijn op het mentale welzijn van medewerkers. De twee andere belangrijkste zaken zijn volgens de werknemer autonomie om eigen werktijden en -locatie te bepalen (39 procent) gevolgd door meer persoonlijke interactie met collega’s (30 procent).