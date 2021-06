 Twintig procent weet niet wat met vakantiedagen te doen

Toch heeft een kwart sinds corona meer behoefte om vrije dagen op te nemen - Twintig procent van de werkende Nederlanders heeft op dit moment geen idee wat het met zijn of haar vrije dagen aan moet. Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Raet onder ruim 1.088 Nederlandse medewerkers in loondienst. Opvallend is dat een kwart van de ondervraagden stelt dat zij vanwege corona wel meer behoefte hebben om vakantiedagen op te nemen dan voorheen.



Medewerkers met kinderen weten beter wat ze met hun vakantiedagen willen dan bijvoorbeeld alleenwonenden. Zo weet slechts vijftien procent van ouders met thuiswonende kinderen niet wat ze met hun vakantiedagen aan moeten, terwijl 31 procent van de eenpersoonshuishoudens nog geen bestemming heeft voor de vakantiedagen.

Joke van der Velpen, kennismanager Wet- & Regelgeving bij Visma | Raet: "Voor werkgevers kan het een probleem worden dat medewerkers een stuwmeer aan vakantiedagen opbouwen, omdat ze minder vakantiedagen opnemen. Uit ons onderzoek blijkt dat 41 procent van de Nederlandse medewerkers in loondienst door hun werkgever gestimuleerd wordt om dagen vrij te nemen, zodat ze zich weer op kunnen laden. Bij ons is het zo dat als een medewerker een vriu dag opneemt diegene twee vakantie-uren cadeau krijgt. Wettelijk gezien kan een werkgever medewerkers niet dwingen om vakantiedagen op te nemen. Bovendien is het zelfs zo dat als een medewerker al vakantie heeft aangevraagd en het land waar hij of zij naar toe wil gaat op rood, de werkgever niet verplicht is om akkoord te gaan met het intrekken van die vakantie."



Vervallen van dagen

Driekwart van de Nederlandse medewerkers is op de hoogte van het feit dat vakantiedagen komen te vervallen als ze niet opgenomen worden. 45 procent weet echter niet dat de wettelijke vakantiedagen die ze uit 2020 hebben meegenomen al per 1 juli 2021 komen te vervallen.



Nederlanders zitten met vakantie in de maag

Vorige maand gaven we al aan dat maar liefst 44 procent van de Nederlandse medewerkers in 2020 minder vakantiedagen heeft opgenomen dan de jaren voor corona. Destijds bleek ook dat 42 procent tijdens een vriu periode de behoefte heeft door te werken, omdat er weinig vrijetijdsbesteding mogelijk is.