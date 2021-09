De tien beste Europese steden voor een workation De prachtige stad Lissabon is de winnaar van deze ranglijst en staat op de hoogste plaats van het podium; - Wie heeft er nooit van gedroomd om hun verblijf met een paar dagen te verlengen, om op vakantie te gaan zonder vrije dagen op te nemen? Na de werkdag nieuwe bestemmingen kunnen ontdekken - dat klinkt na achttien maanden thuisgezeten te hebben, als een ware droom. In de huidige situatie hebben we allemaal te maken gehad met thuiswerken.



De eerste maanden zijn leuk: werken in je eigen omgeving, met je eigen koffiemerk en je eigen theetje, of je bed helemaal niet uitkomen, je niet hoeven optutten of in een pak te hijsen, niet de dagelijkse commute in de metro...

Maar na een tijdje kan het je overweldigen. De kinderen die thuis zijn en het moeilijk maken om je te blijven concentreren op werk, het sociale leven dat vrijwel afwezig is en de motivatie die steeds een beetje minder wordt... Maar… Het werpt ook de vraag op: als je thuis kunt werken, dan kan je toch eigenlijk overal werken?

Enter de werkvakantie, in hippere termen ook wel de 'workation' - een samentrekking van de woorden ‘work’ en ‘vacation’. De naam zegt het al, tijdens een workation combineer je je gangbare werkzaamheden met een vakantie; je reist naar een nieuwe bestemming waar je van daaruit in elk geval een deel van je verblijf achter je laptop kruipt. Holidu heeft besloten een ranglijst samen te stellen van de beste steden voor waar een reis staat voor rust en plezier, maar ook voor werk.



Geen volwaardige vakantie, wel genieten

Het is niet helemaal een volwaardige vakantie waarbij je om 11.00 uur 's morgens aan de cocktails kunt beginnen, want je hebt nog steeds e-mails te doen en taken uit te voeren, maar het biedt wel een verandering van omgeving en de kans om buiten de werkuren om te ontspannen weg van huis. Tijdens een workation kun je meer tijd besteden aan het bezoeken van verre familieleden of het verkennen van een bestemming zonder al je vakantiedagen te hoeven opgebruiken. En hoewel het concept al lang voor de Coronapandemie bestond, is het nu door de opkomst van werken op afstand voor veel mensen de ideale keus gebleken.

Daarom hebben ze een gloednieuwe 'Workation Index' samengesteld, een ranglijst van de beste steden ter wereld en in Europa waar werk en plezier ideaal gecombineerd kunnen worden.

Ze hebben de index samengesteld door een aantal factoren te analyseren die voor elke telewerker belangrijk zijn, en hebben vervolgens vastgesteld welke steden over de hele wereld het beste scoren op deze factoren.

Onder deze factoren vielen de maandelijkse kosten van een appartement met één slaapkamer, het aantal activiteiten die er te doen zijn met een beoordeling van vier sterren of hoger, de kosten van een drankje na het werk, het gemiddelde aantal uren zonneschijn en, het allerbelangrijkste, de snelheid van de internetverbinding.



Top tien

Lees hieronder verder voor de volledige resultaten van de Workation Index voor Europa.



Lissabon

Lissabon bezet de derde plaats in de wereldranglijst, van de beste steden voor een "workation", en de eerste in de Europese ranglijst. Hoewel de Portugese hoofdstad in de verschillende categorieën niet in de top tien eindigde, leverde de relatief hoge score in alle categorieën de gouden medaille op in het Europese klassement, en terecht.

Lissabon is een stad met vele facetten: het is de geboorteplaats van heerlijke pastel de nata, goede goedkope wijn en het bruist van de energie bij het geluid van fado dat de straten vult. De stad biedt externe werknemers ook gemakkelijke toegang tot een aantal stranden die net buiten het hotel liggen. Perfect voor een vroege ochtend of late namiddag zwemmen, vooral omdat taxi's slechts ongeveer €0,47 per km kosten.



Barcelona

De op een na grootste stad van Spanje, Barcelona, ​​eindigt op de tweede plaats in Europa en op de vierde plaats internationaal. De unieke architectuur van de stad, met dank aan ontwerpers zoals Gaudi, heeft het een plaats opgeleverd in de top tienvan meest instagrambare steden, met meer dan 62 miljoen foto's die zijn gepost met de hashtag #Barcelona. De indrukwekkende gebouwen van Gaudi, zoals de Sagrada Familia en Park Güell, zijn zeker de moeite waard, net als de 2.737 andere dingen om te doen in Barcelona met een beoordeling van vier sterren en hoger.

Als het tijd is om aan het werk te gaan, heeft de stad na Londen het grootste aantal co-working spaces in Europa en staat daarmee op de zevende plaats wereldwijd. De internetsnelheid in Barcelona is ook indrukwekkend gezien de bevolking van meer dan vijf miljoen mensen, met een gemiddelde van 37 Mbps.



Boedapest

Net als Lissabon stond Boedapest voor geen van de afzonderlijke werk- of vakantiecategorieën in de top 10, maar de sterke scores over de hele linie zorgden ervoor dat de Hongaarse stad de gedeelde vijfde plaats inneemt. Als je op zoek bent naar warm weer, is Boedapest niet de beste gok. De stad krijgt gemiddeld minder dan 2000 uren zon per jaar.

Maar wat het mist aan zonnestralen, maakt het zeker goed met de prijs voor drankjes. Voor liefhebbers van een goede bak koffie is Boedapest een prima uitvalsbasis, want een schuimige cappuccino kost gemiddeld maar €1,40. De stad is ook een goede keuze voor iedereen die van een drankje na het werk houdt, met twee pinten lokaal bier die ongeveer €2,81 kosten.



Istanbul

Istanbul staat op een omstreden vierde plaats op de Europese lijst, omdat de stad technisch gezien over twee continenten is verdeeld - Europa en Azië. De hoofdstad van Turkije werd in 2010 echter uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa, waardoor de stad volgens ons zijn plaats op deze lijst verdient. Vorig jaar bezochten meer dan 31,4 miljoen toeristen de stad, wat het enorme aantal Instagram-foto's met de hashtag #Istanbul verklaart - meer dan 116 miljoen, om precies te zijn.



Boekarest

Op de vijfde plaats in de top vijf van Europese steden voor een werkvakantie staat Boekarest. De levendige en drukke hoofdstad van Roemenië heeft de laatste jaren een grote comeback gemaakt en heeft veel te bieden voor telewerkers: een van de snelste wifi-snelheden ter wereld met 54 Mbps, goedkope taxitarieven van gemiddeld €0,41 per km en twee pinten lokaal bier voor ongeveer €3,25 - een koopje!



Madrid

Op de zesde plaats vinden we Madrid, de hoofdstad van Spanje en thuishaven van de Spaanse koninklijke familie en de Spaanse regering. Het is de grootste stad van het land, met honderden attracties. Geen wonder dus dat het aantal posts met hashtag #Madrid zo hoog is; 44 miljoen om precies te zijn. De Spaanse stad kon dus zeker niet missen in deze Europese ranking.



Sofia

De Bulgaarse hoofdstad Sofia eindigt op een verrassende zevende plaats in de Europese ranking. De stad kreeg haar naam aan het begin van de vijftiende eeuw en is afgeleid van de kerk van St. Sophia (wijsheid). Sofia's wapenschild werd ontworpen in 1900. Het motto van de stad "Raste no ne stare" (groei maar word niet oud) werd een jaar later toegevoegd. Geniet in Sofia van goedkope biertjes na het werk voor maar €3!



Krakau

Op de achtste plaats vind je de Poolse stad Krakau. Het is een van de oudste steden in Polen en het staat vol met spectaculaire gebouwen die, voor een groot deel, aan de Tweede Wereldoorlog zijn ontsnapt. Hoewel ze al honderden jaren oud zijn, zijn ze goed bewaard gebleven en zeker de moeite waard om te verkennen. Na een stadstour kun je genieten van een heerlijke Poolse maaltijd voor slechts €6,59.



Belgrado

De Servische hoofdstad Belgrado staat op de negende plaats in de Europese ranking. Een heel veelzijdige bestemming, met aan de ene kant een stad vol met nachtleven, disco's, bars en feesten, en aan de andere kant, een stad vol geschiedenis en verhalen, als een van de oudste steden van Europa. Je moet gewoon gaan en de stad voor jezelf ontdekken. Na een zware nacht, geniet je van een heerlijke kop koffie voor slechts €1,54.



Praag

Op de tiende en laatste plaats van deze ranglijst, staat de Tsjechische hoofdstad Praag. De stad is beroemd om zijn goed bewaarde kastelen, barokke en gotische kathedralen, middeleeuwse pleinen en bruggen, maar ook om de goede, moderne clubs en bruisend nachtleven. Het staat bekend om zijn eeuwenoude geschiedenis en cultureel erfgoed, waar het middeleeuwse hart van Europa nog steeds voelbaar is in de geplaveide straten. Het is niet verrassend dat er meer dan 2.342 activiteiten zijn waarvan je hier van kunt genieten!

