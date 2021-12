 Jonge managers minder ervaren op de weg door pandemie

Beginnende chauffeurs nu massaal de weg op - Voor managers is het vaak heel belangrijk dat ze over een rijbewijs beschikken. In 2020 haalden minder jongeren een rijbewijs, omdat er door de coronacrisis geen rijexamens en rijlessen meer plaatsvonden. Tegelijkertijd merkt men dat jonge bestuurders die tijdens of vlak voor de coronapandemie hun rijbewijs behaalden, onvoldoende ervaring hebben kunnen opdoen.



Dat bevestigt ook Marianne Thijsen, expert autoverzekeringen bij autoverzekeraar Interpolis. "Nadat een jongere zijn rijbewijs heeft gehaald, is het van belang om regelmatig deel te nemen aan het verkeer. Op deze manier kunnen ze alles wat ze tijdens de rijlessen leerden in de praktijk brengen. Mensen die vlak voor of tijdens de coronapandemie hun rijbewijs gehaald hebben, hebben lang niet allemaal voldoende ‘vlieguren’ gemaakt. Vanwege de regels en het coronabeleid was er namelijk geen noodzaak om de deur uit te gaan. Nu we inmiddels bijna alles weer mogen, gaan beginnende bestuurders massaal de weg op. Dit zorgt voor problemen, want ze zijn nog onervaren. Een onderzoek dat Interpolis en Motivaction recent hebben uitgevoerd onder 2200 Nederlanders bevestigt de onervarenheid van beginnende bestuurders," legt Thijsen uit.



Jongeren voelen zich gestrest en opgejaagd

"Beginnende bestuurders zijn veelal jongeren," benadrukt Thijsen. "Uit het onderzoek blijkt dat ze zich een stuk gestrester in het verkeer voelen dan voor de coronapandemie. Liefst 35 procent van de jongeren geeft namelijk aan stress te ervaren als ze achter het stuur stappen. Daarnaast ervaren deze beginnende bestuurders steeds vaker een opgejaagd gevoel als ze met een auto of een motor of een scooter rijden. Dit komt vooral doordat de drukte op de weg steeds meer de vorm van voor de pandemie aanneemt," gaat ze verder.

Volgens Thijsen bevat het onderzoek een opvallende vaststelling: "Jongeren mogen zich dan wel gestrester voelen als ze achter het stuur stappen, maar uit het onderzoek blijkt dat ze toch harder zijn gaan rijden. 33 procent van de ondervraagde jongeren geeft namelijk aan dat ze de afgelopen periode harder zijn gaan rijden."



Bestuurders worden steeds meer afgeleid

"Dat jongeren harder zijn gaan rijden, is niet de enige zorgelijke ontwikkeling. Ze worden namelijk ook steeds vaker afgeleid in het verkeer. Veel beginnende bestuurders checken hun smartphone als ze achter het stuur zitten. De kans op ongelukken neemt hierdoor toe, want je kunt niet tegelijkertijd op het verkeer letten en naar een smartphonescherm turen," pikt Thijsen in.

Ze geeft aan dat het niet alleen de beginnende bestuurders zijn die afgeleid worden tijdens het autorijden: "Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ook meer ervaren bestuurders hun telefoon tijdens het autorijden regelmatig gebruiken om online te vergaderen. Twaalf procent van de respondenten geeft zelfs aan dat ze hun telefoon gebruiken voor videobellen als ze met een auto rijden."



Risico's kennen en afleiding voorkomen

"Jonge managers die nu vaker achter het stuur kruipen, moeten zich vooral bewust zijn van de risico's op de weg en van het feit dat ze nog veel vlieguren moeten maken. Toch vinden veel beginnende bestuurders het lastig om van hun telefoon af te blijven tijdens het rijden. Zeker voor jonge managers die geen telefoontjes willen missen, is dit het geval. Desondanks is het aan te raden om de smartphone niet te gebruiken tijdens het autorijden. Download eventueel een veilig-rijden-app om het smartphonegebruik te voorkomen," besluit Thijsen.