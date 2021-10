 Volgende generatie CMO Chief Marketing Officers zal het marketingvak ten goede veranderen

Een kwart van de aanstormende marketingleiders wil CMO worden om te kunnen innoveren - Uit het Adobe Workfront Tomorrow's CMO-rapport, blijkt de volgende generatie CMO’s bovenal gemotiveerd om te innoveren en de manier waarop marketingteams werken te veranderen.

De afgelopen anderhalf jaar waren uitdagend, met wijdverbreide bezuinigingen en grote druk op de CMO om te versnellen wat betreft besluitvorming, creatie en campagne-uitrol.



Desondanks ambieert bijna elke ondervraagde senior marketeer (99 procent) de topfunctie en voor meer dan een kwart (27 procent) is de grootste motivatie om CMO te willen worden, de kans om te innoveren en marketing ten goede te veranderen.

De noodzaak om meer te doen met minder, maakt dat senior marketeers ervoor open staan marketing te transformeren en te investeren in procesveranderingen en in betere digitale gereedschappen :

…om goed aan te sluiten bij de strategie en de prioriteitstelling van de hoogste leiding (48 procent)

…ter vermindering van de alledaagse herhaaltaken (36 procent)

…ter vermindering van afleiding door gebruik van verschillende digitale gereedschappen (43 procent)

…om één plaats te creëren voor al het werkbeheer (work management, 37 procent) "De aanstormende generatie ´CMO’s van Morgen´ bestaat uit gedreven veranderaars die marketing en het marketingwerk willen verbeteren," zegt Alvaro Del Pozo, VP marketing van Adobe. "Het is aan de ´CMO van Nu´ om hen de middelen te bieden en de positieve veranderingen nu al in te zetten."

Het onderzoek werd gehouden onder 1100 marketeers in Nederland (200), Australië (200), Duitsland (250), het Verenigd Koninkrijk (250) en Zweden (200) bij bedrijven, of bedrijfsonderdelen met 500+ medewerkers en in het onderzoek werd onderzocht hoe de pandemie hun manier van leidinggeven heeft veranderd in strategisch, operationeel en creatief opzicht. De bevindingen schetsen een beeld van wat deze toekomstige CMO’s als aanstaande bedrijfsbestuurders ter tafel zullen brengen.



Vier belangrijke kenmerken van de ´CMO van Morgen´:

Veranderaars: Senior marketeers op hun weg naar de top, zijn van mening dat het marketingwerk van hun afdeling strategisch moet worden beheerd: 43 procent vindt het orkestreren, uitvoeren en meten van strategisch werk, de grootste uitdaging waar de CMO voor staat.

Senior marketeers op hun weg naar de top, zijn van mening dat het marketingwerk van hun afdeling strategisch moet worden beheerd: 43 procent vindt het orkestreren, uitvoeren en meten van strategisch werk, de grootste uitdaging waar de CMO voor staat. Digital First: De volgende generatie CMO's zal zich tot technologie wenden om dit probleem op te lossen: zeven van de tien (70 procent) willen digitale gereedschappen implementeren, bijvoorbeeld voor volwassen work management, om hun teams het werk beter te kunnen laten doen.

De volgende generatie CMO's zal zich tot technologie wenden om dit probleem op te lossen: zeven van de tien (70 procent) willen digitale gereedschappen implementeren, bijvoorbeeld voor volwassen work management, om hun teams het werk beter te kunnen laten doen. Hybride Creatieven: Een grote meerderheid (71 procent) van de marketeers vindt dat de creativiteit heeft geleden onder de pandemie. In reactie hierop ontwikkelen de CMO's van Morgen een strategie van ´hybride creativiteit´: meer dan driekwart (76 procent) zal weer levende vergaderingen houden om het creatieve denken te stimuleren; en meer dan twee derde (68 procent) wil investeren in technologie die de creativiteitscultuur bevordert en duidelijke creatieve processen oplevert.

Een grote meerderheid (71 procent) van de marketeers vindt dat de creativiteit heeft geleden onder de pandemie. In reactie hierop ontwikkelen de CMO's van Morgen een strategie van ´hybride creativiteit´: meer dan driekwart (76 procent) zal weer levende vergaderingen houden om het creatieve denken te stimuleren; en meer dan twee derde (68 procent) wil investeren in technologie die de creativiteitscultuur bevordert en duidelijke creatieve processen oplevert. Behendige Leiders: De CMO van Morgen wil een brede set aan vaardigheden ontwikkelen om de behendige leider te zijn die de toekomst nodig heeft, en om de benodigde innovatie en groei voor hun afdeling en organisatie te realiseren. Die uitgebreiding van vaardigheden omvatten gegevensanalyse, financiën, projectbeheer en werkverdeling (31 procent); verdergevorderde kennis van de nieuwste marketingtechnieken (veertien procent); verbeterde vaardigheden voor het motiveren en leiden van een team van marketingprofessionals (veertien procent); en betere kennis van de mogelijkheden met IT en dankzij de digitale transformatie (elf procent). "De gedrevenheid van mijn generatie marketeers en toekomstige CMO’s spreekt me ten zeerste aan," zegt Jada Balster, hoofd marketing van Adobe Workfront. "Zij hebben er anderhalf jaar hard aan getrokken omde Digital First-strategie in allerijl van de grond te krijgen. Nu streeft de CMO van Morgen ernaar om uitstekend werk te leveren en tegelijkertijd de sector op te schudden met een cultuurverandering die het marketing-ecosysteem ten goede zal komen."



Lees het volledige Tomorrow's CMO report voor meer inzichten over de volgende generatie marketingleiders.