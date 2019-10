 Nederlander is op cv vooral sportief en weinig creatief

Hobby’s die creativiteit benadrukken vallen buiten de top tien - Nederlandse sollicitanten benadrukken tijdens het vinden van een nieuwe baan vooral hun sportiviteit. Dit concludeert CVster, dat het soort en het aantal hobby’s op ruim 600.000 cv’s uit 41 landen analyseerde.



Op een Nederlands cv worden relatief veel sportieve activiteiten genoemd en weinig creatieve hobby’s.



Voetbal favoriete hobby op cv

De hobby’s op een cv kunnen een beeld geven van de persoon achter de sollicitatiebrief. Nederlanders vermelden voetbal het vaakst als hobby op hun cv. Maar ook andere veelgenoemde hobby’s zijn sportief: ‘fitness’ (5), ‘sporten’ (6), ‘wandelen’ (7), ‘hardlopen’ (8) en ‘zwemmen’ (9). Verder worden ook ‘lezen’ (2), ‘reizen’ (3) en ‘koken’ (4) vaak als favoriete bezigheid genoemd op een cv.

Hobby’s die creativiteit benadrukken vallen buiten de top tien. Dit is opvallend, want uit eerder onderzoek van CVster, naar clichés op het cv, blijkt dat Nederlanders zich op hun cv bovengemiddeld vaak omschrijven als ‘creatief’. Fotografie, een voorbeeld van een creatieve hobby, wordt daarentegen wel vaak genoemd in Italië (3), de Verenigde Staten (3), Zwitserland (4) en het Verenigd Koninkrijk (4).



Nederlanders hebben relatief weinig hobby’s

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders relatief weinig hobby’s op hun cv zetten. Op een gemiddeld Nederlands cv waar hobby’s staan vermeld, komt het aantal namelijk neer op 1,57. Dit is precies tien procent minder dan het wereldwijde gemiddelde (1,74 hobby’s per cv). Nederland staat hiermee in de onderste regionen, al vermelden Belgen (1,42 hobby’s) nog minder hobby’s op hun cv.