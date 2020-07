 High performance teams kunnen organisaties door crisis loodsen

Verwachting is dat invoering van HPT’s versnelt als gevolg van coronavirus - High Performance Teams (HPT’s) kunnen de oplossing vormen voor bedrijven met IT-afdelingen die moeten inspelen op de veranderende marktomstandigheden en IT-behoeften tijdens de crisis. Het coronavirus dwingt immers steeds meer organisaties om creatief te zijn nu de vraag naar diensten sterk verandert of het personeelsbestand moet worden heroverwogen.



Uit de Ordina Digital Monitor blijkt dat HPT’s voornamelijk worden ingezet vanwege snelle resultaten door kortcyclisch werken (42 procent) en lagere kosten door efficiënter werken (37 procent).

Het onderzoeksrapport van IT-dienstverlener Ordina – dat is gehouden onder 1700 IT-leiders uit verschillende sectoren zoals de financiële dienstverlening en zorg – laat daarnaast nog iets anders zien: bijna de helft (46 procent) van de organisaties die al werken met HPT’s concludeert dat deze teams wendbaarder zijn dan ‘gewone’ teams omdat ze vaker prioriteren. "Juist deze eigenschappen – snel, flexibel en wendbaar – zijn belangrijk in de huidige omstandigheden," aldus Jan Galicia, General Manager Portfolio & Business Development van Ordina.



Kosten beheersbaar houden

Nu zegt nog slechts een kwart (24 procent) van de IT-besluitvormers een begin te hebben gemaakt met de invoering van HPT’s, terwijl vijftien procent van de ondervraagden binnen de IT-afdeling aan het opschalen is. Galicia denkt dat deze aantallen in de nabije toekomst zullen stijgen. "Organisaties moeten zichzelf deels opnieuw uitvinden en zijn daarbij op zoek naar manieren om toekomstbestendig te worden. Dat betekent dat ze de kosten beheersbaar willen houden en tegelijkertijd optimaal en relevant resultaat willen leveren."

Een HPT bestaat uit teamleden die voor een specifieke taak zijn geselecteerd op basis van eigenschappen en kwaliteiten en in hoge mate zelfstandig te werk gaan om sneller resultaten te bereiken. HPT’s plannen werk, lossen problemen op, nemen beslissingen en beoordelen en sturen de voortgang. Daarnaast leveren ze snel resultaten door hun kortcyclische manier van werken en directe betrokkenheid in het team van materie-deskundigen.

Volgens Galicia zitten die lagere kosten waar 37 procent van de ondervraagden het over heeft voornamelijk in het feit dat organisaties die gebruikmaken van HPT’s kunnen snijden in overheadkosten. "Door de zelfsturende eigenschappen van HPT’s zijn er minder regie-rollen nodig. Managers kun je bijvoorbeeld omscholen en inzetten daar waar ze nog meer van waarde zijn."



Snel up-to-speed

De kortcyclische manier van werken maakt HPT’s bovendien rendabeler, zegt 42 procent van de ondervraagden. Gemiddeld wordt een HPT-team per jaar tien procent productiever, aldus Galicia. "Dit komt omdat het team na elke oplevering of sprint evalueert wat er beter kan. Verbeterpunten worden direct doorgevoerd met een steile leercurve als gevolg. De wendbaarheid van HPT’s ziet u vooral terug in de korte lijnen die het team onderhoudt. Na elke sprint kan het team opnieuw prioriteren."

Galicia verwacht een versnelling van de invoering van HPT’s in deze periode waarin COVID-19 bedrijven in zijn greep houdt. Volgens Galicia heeft de crisis nog duidelijker het belang van een snelle, flexibele en wendbare organisatie blootgelegd. "Deze eigenschappen zijn niet alleen belangrijk in deze crisistijd maar ook in de toekomst, bijvoorbeeld bij veranderingen aan de vraag- of productiekant. Organisaties die snel kunnen inspelen op veranderende behoeften in elk denkbaar, toekomstig scenario zijn de winnaars van morgen."