 Werkend Nederland wil manager niet op social media

Ruim een op de tien werknemers gaat privé met manager om - Het merendeel (56 procent) van werkend Nederland is op geen enkel social media platform verbonden met zijn manager. Als werknemers wel verbonden zijn met hun manager, is dit meestal via Facebook (27 procent).



LinkedIn staat op de tweede plaats (zestien procent), gevolgd door Instagram (tien procent). Dit blijkt uit Het Nationale Management Onderzoek, uitgevoerd door ISBW onder 1.013 respondenten.



Contact buiten werktijd

Social media connecties zijn een laagdrempelige vorm van privécontact. Daarnaast is er een groep die zijn manager privé regelmatig ziet of spreekt. Ruim een op de tien werknemers gaat namelijk privé met zijn manager om. Het gaat hierbij voornamelijk om mannen (vijftien procent) en in mindere mate om vrouwen (zes procent).



Meer dan een goede klik

Naast dat door werknemers het innerlijk van de manager soms leuk genoeg wordt gevonden om privécontact te hebben, wordt ook het uiterlijk beoordeeld. De manager is in de ogen van veertien procent van werkend Nederland aantrekkelijk. Zeventien procent van de mannen vindt zijn manager aantrekkelijk, bij vrouwen geldt dit voor tien procent. Vooral managers in de communicatiebranche blijken een lust voor het oog (45 procent).

Rob Rijbroek, directeur bij ISBW: "De grenzen tussen werk en privé vervagen, mede door het alsmaar groeiende gebruik van social media. Connecties via bijvoorbeeld Facebook en Instagram zorgen ervoor dat u meer meekrijgt van wat iemand doet en leuk vindt, waardoor ook gezamenlijke interesses sneller worden ontdekt. Dat kan vervolgens weer een fundament vormen voor privécontact. Ook de afnemende hiërarchie binnen organisaties verlaagt de drempel om vrienden te worden met de manager. Managers nemen steeds minder vaak de positie van ‘baas’ in; er wordt met elkaar omgegaan als gelijken."