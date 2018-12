2018 was het begin van het einde van sociale media

Hack Twitter bewijst noodzaak regelgeving beheer van digitale activa - Cyberhedge stelt dat 2018 het jaar wordt waarop het aantrekkelijke van social media zwaar afneemt, en daarmee ook de winstgevendheid.



De vermeende hack waardoor Twitter is getroffen, is het begin van een nieuwe fase waarin meer oproepen voor strenger toezicht en normen voor het beheer van digitale activa komen. Volgens Cyberhedge is het probleem met Twitter niet zozeer de hack, maar het ontbreken van gevestigde normen voor het beheer van digitale activa.



Twee tegenstrijdige maatregelen

Twitter wordt gestraft voor twee tegenstrijdige maatregelen die het vorige week trof. De Amerikaanse Senaat beschuldigde het bedrijf ervan dat het onvoldoende openheid verschafte over de manier waarop het met data omspringt. Mede daarom besloot Twitter afgelopen maandag om juist zijn transparante kant te laten zien door bekend te maken dat het slachtoffer is geworden van een hack. Het bedrijf liet echter weinig los over de mogelijke gevolgen van dit incident. Volgens Cyberhedge is het niet verrassend dat dit de markt in verwarring heeft gebracht.



Verkoop van advertenties

Ryan Dodd, oprichter en CEO van Cyberhedge: "Twitter verdient bakken met geld met de verkoop van advertenties, net zoals bijvoorbeeld televisie- en radiozenders. Het grote verschil is dat topmensen en toezichthouders verwachten dat de laatstgenoemden richtlijnen volgen voor een verantwoord beheer van content."



Gratis content

Volgens Cyberhedge is het niet verantwoord dat social media-bedrijven er andere regels op mogen nahouden. Dodd: "Deze grote technologiebedrijven innen maar wat graag de cheques van adverteerders, zonder zelf ook maar een cent voor hun content te hoeven betalen. Die wordt namelijk gratis en voor niets aangeleverd door gebruikers van Twitter, Facebook en Google (YouTube). Gratis content zonder toezicht is een uiterst winstgevend verdienmodel. Zolang men ermee weg kan komen, tenminste. We zullen volgend jaar op 2018 terugkijken en zien dat er in deze periode eindelijk een bewustwording is ontstaan, die de vraag naar veilig beheer en regelgeving van digitale activa heeft gestart. "