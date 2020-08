 Nederlanders laten social media links liggen als dag tien minuten korter zou zijn

Dertien procent besteedt liever minder tijd aan werk - Wanneer we tien minuten per dag minder zouden hebben, laat de gemiddelde Nederlandse kantoormedewerker social media links liggen (zeventien procent). Het theoretische tijdsverlies gaat vooral ten koste van persoonlijke activiteiten, blijkt uit onderzoek van Online Academy onder 1.003 Nederlandse kantoormedewerkers.



Zo gaf een op de vijf respondenten aan dat ze minder zouden ontspannen, door bijvoorbeeld minder tv te kijken of minder lang een boek te lezen.

De werkgever is beter af als we geen tijd verliezen; dertien procent van de kantoormedewerkers zou namelijk tien minuten minder werken. Vrouwen zijn eerder geneigd om werk op te geven (vijftien procent) dan mannen (elf procent). Daarnaast is het opgeven van slaap ook een populaire optie (dertien procent), net als minder socializen (zes procent).



Tien minuten extra voor mij

Als we juist tien minuten meer hebben, dan gunnen we onszelf die tijd. Maar liefst 39 procent zou deze tijd gebruiken om te ontspannen. Daarnaast vindt dertien procent het niet erg om wat langer te kunnen slapen. Ook sporten (acht procent) en het uitvoeren van een hobby (acht procent) staan hoog op de lijst. Vijf procent zou de extra minuten stoppen in het ontwikkelen van zichzelf en nog eens vijf procent zou de tijd besteden aan seks. Opvallend hierbij is dat vooral mannen (acht procent) dit antwoord geven en slechts drie procent van de vrouwen.

Ook in dit geval komen werkgevers er beroerd van af. Slechts drie procent zou tien minuten langer werken. Maar voor de werkgevers in de landbouw-, natuur- en visserijsector ziet het er wel rooskleurig uit. Een kwart van de werknemers uit deze sector (24 procent) geeft aan de extra tijd aan werk te besteden.

Tom Bos, directeur bij Online Academy: "Als we tien minuten minder of juist meer per dag hebben, dan besteden we die het liefst aan onszelf. We willen meer ontspannen, langer slapen of tijd besteden aan een hobby. Opvallend is dat niet veel kantoormedewerkers ervoor kiezen om zichzelf te ontplooien of bij te scholen, terwijl bijvoorbeeld millennials zichzelf ontwikkelen hoog op het lijstje hebben staan. Het kan zijn dat dit onmogelijk lijkt in tien minuten, maar dat is het niet. Niet alle opleidingen kosten jaren of meerdere cursusdagen. In de digitale wereld is ontwikkeling gemakkelijker en sneller dan ooit te bewerkstelligen."