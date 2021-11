 Kantoormedewerker stelt hogere eisen aan kantooromgeving

23 procent van jonge werknemers zien slechte kantoorfaciliteiten als een reden om hun baan op te zeggen - Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Spaces, onder ruim 1.000 Nederlandse kantoormedewerkers blijkt dat ze heel anders naar hun kantoren zijn gaan kijken gedurende de afgelopen twee jaar. Hieruit blijkt dat de roep om hybride werkoplossingen steeds luider wordt en een afwisselend werkmodel tussen thuiswerken, werkplekken dichtbij huis en werken op het hoofdkantoor de nieuwe norm wordt.



Ook zijn de eisen voor het hoofdkantoor hoger geworden. Ruim een op de tien kantoormedewerkers schaamt zich voor hun kantoor, omdat deze klein, rommelig of niet professioneel is. Voor 23 procent van jonge werknemers zijn slechte kantoorfaciliteiten, zoals slechte koffie, te weinig flexibiliteit en geluidsoverlast inmiddels zelfs een reden om hun baan op te zeggen.



Flexkantoren cruciaal

Bijna tweederde (64 procent) wil kunnen werken waar en wanneer ze maar willen en kijken dus met smart uit naar de opkomst van hybride werkoplossingen. Wat betekent dat ze thuis, bij een lokaal flexkantoor en op het hoofdkantoor willen kunnen werken. Ook is er een afnemende behoefte aan pendelen naar werk, wat tijd oplevert en zorgt voor minder files en milieuvervuiling. De helft van de Nederlanders (50 procent) verwacht zelfs dat de focus op het hoofdkantoor verdwijnt en er een poule flexkantoren waaruit men kan kiezen komt met elk een eigen community.



Werken op (flex)kantoor

De Nederlandse werknemer is specifiek in waar het kantoor voor ingericht moet zijn. Zo wil 33 procent vooral efficiënt kunnen brainstormen, 13 procent wil bezoek kunnen ontvangen en 21 procent wil samen met collega’s vergaderen. Welke faciliteiten hiervoor belangrijk zijn, is afhankelijk van verschillende factoren waaronder geslacht, sociale klasse en leeftijd. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen technologische factoren en omgevingsfactoren. Zo hecht 17,3 procent van de medewerkers belang aan innovatieve tools, goede vergaderruimtes en goed werkende apparatuur. De andere 52 procent hecht meer waarde aan sfeer, licht en inrichting. Het kantoor van de toekomst zal een goede mix moeten bieden van faciliteiten, sfeer en comfort.

Door samen te werken met eigentijdse partners die de digitale cultuur doorvertalen in kantoorproducten en innovaties, richt Spaces, zijn nieuwste locatie, Westerpark zich op het kantoor van de toekomst. "Het kantoor blijft voor medewerkers belangrijk voor sociale contacten. De faciliteiten moeten echter van nog hoger niveau zijn. Deze trend was al langer gaande, maar is versneld door corona. Wij volgen dergelijke trends met onze locaties op de voet. Zo maken we bij onze nieuwe Spaces locatie in Amsterdam Westerpark gebruik van het open desk concept," aldus Karin Poel, Country Manager IWG Nederland.