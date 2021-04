 Waarom we moeten overschakelen op een ‘Remote First’ mentaliteit

Werken op afstand wordt voor veel bedrijven de norm - We hebben veel geleerd in het afgelopen jaar. Waar bedrijven thuiswerken meestal sporadisch toelieten, moest ineens de hele wereld voor langere tijd overschakelen op het werken op afstand. Of we ooit nog volledig terugkeren naar kantoor? Dat is een gespreksonderwerp dat op dit moment de gemoederen in bedrijven over de hele wereld bezighoudt en dat afhangt van een groot aantal factoren.



Het is een onderwerp waarvan de mogelijke uitkomsten dagelijks lijken te veranderen. Paul McKinlay, VP Communications & Remote Working bij Vistaprint deelt zijn inzichten, nadat het bedrijf werd erkend als een van Built In's top 50 remote-first bedrijven om voor te werken.

McKinlay : "We hebben niet lang nodig gehad om te beslissen dat werken op afstand de norm moet worden zodra de pandemie ten einde is. Al na een paar maanden vertelden onze medewerkers ons in overweldigende aantallen dat ze er de voorkeur aan gaven om permanent van huis uit te werken, althans voor het grootste deel van hun werkweek. Leidinggevenden waren zeer tevreden over de productiviteit en de vooruitgang die ze zagen, en de zaken gingen goed."

Natuurlijk zullen er nog steeds persoonlijke gesprekken plaatsvinden om de bedrijfscultuur te behouden. Maar nu McKinlay en het cross-functionele team van Vistaprint het nieuwe beleid in de praktijk brengen, zal asynchrone samenwerking een cruciaal onderdeel van de strategie blijven. Op lange termijn hoopt het team dat het beleid om voornamelijk buiten kantoor te werken, de professionele groei zal bevorderen en de rekruteringsinspanningen ten goede zal komen. McKinlay: "De bedoeling is om de klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, gegevens gerichtheid en onze gedrevenheid om als eigenaar te handelen, te behouden en te versterken. Tegelijkertijd bouwen we aan een groot aantal nieuwe en vernieuwde beleidslijnen, processen, tools en technologieën om ervoor te zorgen dat medewerkers kunnen bijdragen aan een zeer productief en betrokken 'remote-first' personeelsbestand. Cultureel gezien zullen we niet-lineaire werkdagen moeten omarmen, agnostisch moeten worden ten opzichte van locatie en veel van onze huidige manieren van werken achter ons moeten laten ten gunste van een steeds groter wordende voorkeur voor asynchrone werkstromen."



Hoe maakt deze nieuwe manier van werken carrièregroei mogelijk?

McKinlay : "Remote-first moet groei en ontwikkeling van ons personeel mogelijk maken en zelfs versnellen op manieren die voorheen niet mogelijk waren. Het is niet langer een voordeel om op een specifieke locatie aanwezig te zijn of om dicht bij bepaalde managers of teams te zitten. Projecten worden bijvoorbeeld niet langer toegewezen tijdens de koffiepauze en belangrijke beslissingen worden niet langer genomen door aangrenzende (management)teams.

De switch naar thuiswerken heeft op zijn beurt geleid tot het ontstaan van een breed scala aan vanop afstand toegankelijke content platforms, -tools en -praktijken. Veel bedrijven zullen terugkeren naar hun kantoren wanneer de maatregelen versoepelen, maar voor degenen onder ons die op afstand blijven werken, zullen deze tools en diensten blijven bestaan en onze teamleden ondersteunen in hun ontwikkelingsdoelen."



Hoe helpt een ‘remote first’ beleid bij het aantrekken van nieuw talent?

McKinlay : Door het thuiswerken zijn we niet langer afhankelijk van het aanwerven van nieuw talent op pendelafstand van kantoor en kunnen we dus afstappen van onze kantoor gerichte mentaliteit. Dit opent deuren als het aankomt op potentiële nieuwe kandidaten. We hebben een lijst gepubliceerd met locaties waar we mensen kunnen aanwerven en ons doel is om die lijst voortdurend uit te breiden en sourcing strategieën toe te passen in nieuwe markten om de diversiteit in ons kandidatenbestand te vergroten. We zien dat deze verschuiving een geografisch diverser team oplevert, met culturele achtergronden en ervaringen die ons bedrijf en onze cultuur versterken. Bestaande teamleden zijn niet langer beperkt door hun geografie voor doorgroeimogelijkheden en we zien een kans om de vertegenwoordiging te vergroten in gebieden waar dat nodig is via ons interne talent."