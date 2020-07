 Vier redenen waarom het nieuwe werken beter is

De intelligente lockdown markeert een verandering in hoe én waar we werken - De impact van de coronamaatregelen op het bedrijfsleven verschilt sterk per sector. Tegelijkertijd heeft de nieuwe norm voor veel bedrijven tot een volledig andere manier van werken geleid. Volgens Gartner is 74 procent van de bedrijven zelfs van plan om thuiswerken een onderdeel van hun bedrijfsstrategie te maken.



Hierdoor wordt het nog belangrijker dan voorheen om extra focus te leggen op het toekomstbestendig maken remote-werkplekken en het bijbehorende kantoor. De nieuwe manier van werken brengt namelijk meerdere voordelen met zich mee, Wycher Winia, Senior Key Account Manager bij Targus beschrijft er vier:



1. Werk verandert voor altijd – maar wel ten goede

Het is duidelijk te zien dat werken vanuit huis een flink aantal voordelen met zich meebrengt, voor zowel werknemers als werkgevers. Thuis kunnen werknemers vaak profiteren van een verhoogde focus, minder afleiding en een betere productiviteit. Wat betekent dat er meer werk op een efficiëntere manier gedaan wordt, en dat kan de winst ten goede komen.

Uit onderzoek blijkt dat 55 procent van de werknemers aangeeft dat hun productiviteit verhoogd is vanwege de extra vrije tijd in hun dag. Nog eens 44 procent zei dat ze thuis minder afleiding hadden dan op kantoor. Door de huidige realiteit is werken op afstand niet langer een privilege uit het verleden. De markt zal onvermijdelijk een permanente verschuiving naar remote-werken maken.



2. Een hoofdkantoor is verleden tijd

Het kantoor van de toekomst zal een abstract concept worden. Werken kan namelijk overal, mits de benodigde verbindingen om dit mogelijk te maken. Het succes van werken op afstand betekent dat werkgevers minder gestimuleerd worden om dure overheadkosten te betalen voor grote kantoorlocaties. Mogelijk verhuizen ze zelfs naar kleinere kantoren, of panden op verder weg gelegen bedrijventerreinen.

Merken als TetraPak nemen hierin het voortouw en zijn al overgestapt op een hybride manier van werken, opgesplitst tussen thuis en kantoor. Dit geeft aan dat werken op afstand zeker een blijvertje is.



3. Versneld digitaal transformeren

Als het gaat om de digitale transformatie, bekijken velen slechts de software-kant van de transformatie. De hardware wordt hierin ten onrechte vaak vergeten, totdat deze daadwerkelijk nodig is. Onderzoek laat zien dat, ondanks het feit dat 82 procent van de werknemers na de coronacrisis liever één dag in de week of vaker op afstand werkt, bijna een derde (28 procent) niet was uitgerust met de benodigde hardware om productief thuis te werken. Dubbele beeldschermen, een ergonomisch toetsenbord of een docking station: werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers de juiste tools hebben om thuis productief aan de slag te kunnen.



4. Flexibiliteit is de enige weg vooruit

Nu de maatregelen versoepelen, ontstaat er een nieuw normaal ​​– een waarin werknemers hun werktijd moeten verdelen tussen thuis, kantoor en andere werkplekken. Ook het woon-werkverkeer zal er niet hetzelfde uit blijven zien. Cruciaal voor het ‘forenzen 2.0’ zijn de bescherming en draagbaarheid van hardware en -accessoires.

De terugkeer naar kantoor zal gepaard gaan met een hybride aanpak– een combinatie van de voornaamste voordelen van thuiswerken en werken op kantoor. Het gevolg is dat medewerkers straks hun complete werkplek meenemen. Met eenvoudige plug-and-play accessoires, zoals toetsenborden en USB-hubs, kunnen werknemers altijd en overal effectief werken. Voorwaarde is echter wel dat de technologie draagbaar genoeg moet zijn. Want als werknemers zich niet meer naar de werkplek toe verplaatsen, moet de werkplek zelf gemakkelijk verplaatsbaar zijn.

De intelligente lockdown heeft een grote impact gehad op onze manier van werken; het markeert een verandering in hoe én waar we werken. Het bewijst dat een hybride aanpak wellicht de beste manier is om efficiëntie, productiviteit en het welzijn van werknemers te combineren tot een succesvol geheel.