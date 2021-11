 40 procent van de bedrijven gaat salarisadministratie moderniseren tegen 2023

Digitalisering en modernisering moeten zorgen voor een minder complexe afhandeling van payroll en makkelijkere naleving van wetgeving - Uit wereldwijd onderzoek van Alight Solutions blijkt dat Europa de meest complexe salarisadministratie ter wereld heeft. Wereldwijd, en binnen Europa, komen Frankrijk, Italië en België als meest ingewikkelde landen naar voren. Nederland staat op nummer zestien.



Uit het onderzoek, dat Global Payroll Complexity Index 2021 wordt genoemd, blijkt dat 40 procent van de bedrijven hun salarisadministratie gaat moderniseren tegen 2023. Veel Nederlandse ondernemingen zitten in een transitie van hun salarisadministratiesystemen. Dat verklaart de relatief hoge positie voor Nederland op de lijst. Door de groeiende behoefte aan modernisering kiezen steeds meer organisaties voor nieuwe oplossingen die ze in de richting van snellere en automatische berekenings- en betalingsmethodes moeten sturen. De verwachting is dat als die transitie volbracht is, Nederland als minder complex uit de test zal komen.



De top tien van de landen met de meest complexe salarisadministratie:

1. Frankrijk

2. Italië

3. België

4. Duitsland

5. Spanje

6. Polen

7. Rusland

8. Zwitserland

9. Japan

10. Verenigde staten

Volgens hetzelfde onderzoek worden payrollsystemen voor het eerst meer in de cloud geregeld (61 procent) dan lokaal, binnen de eigen organisatie (39 procent). Bovendien heeft ruim een kwart van de bedrijven (26 procent) het afgelopen jaar digitale payroll projecten versneld en nog eens 62 procent verwacht in de komende twee jaar een digitale transformatie door te maken.



Versnelde digitale payroll

"Salarisadministratie wordt steeds complexer. Zeker nu bedrijven proberen bij te blijven met de verschuivende demografie van het personeelsbestand als gevolg van de pandemie," zegt Luca Saracino, Executive Vice Rresident bij Alight International. "Het is een grote prestatie van bedrijven om de salarisadministratie draaiende te houden in tijden dat de bedrijfscontinuïteit op de proef wordt gesteld. HR- en payrollleiders staan te popelen om de voordelen van digitale payroll te realiseren."

HR- en payroll professionals pleiten daarom voor een versnelde digitale uitrol van payrollprojecten door regelgevingsrisico's (42 procent), bedrijfsstrategie voor uitbestede bedrijfsprocessen (39 procent), kostenbeheersing (27 procent), tekort aan personeel in salarisadministratie (19 procent), en fusies, overnames en desinvesteringen (vijftien procent).



Problemen door handmatige updates

Maar niet alleen om deze redenen willen HR-professionals versnelde digitalisering. Er zijn ook vaak problemen die verband houden met de nauwkeurigheid van de loonlijst. Regelmatige wetgevingsupdates en wijzigingen in bijvoorbeeld verlofprogramma’s vereisten handmatige updates van de payroll systemen. Hierdoor nam het risico op kostbare fouten in de administratie toe. Uit Alight’s onderzoek blijkt dat meer dan een kwart (27 procent) van de inbreuken op werknemersgegevens sinds 2019 het gevolg waren van menselijke fouten. In Europa kunnen bedrijven die niet voldoen aan de GDPR-wetgeving een boete krijgen van vier procent van de jaaromzet. Daarnaast kan het lekken van salarisgegevens, als gevolg van slecht payroll procesbeheer, bedrijven twee procent van hun totale loonsom kosten.

"Bedrijven verliezen jaarlijks soms miljoenen euro's door simpele fouten in het payroll proces," aldus Wilson Silva, Vice President van outsourcing bij Alight. "Gelukkig kunnen ze die verliezen snel ombuigen door de payroll processen onder de loep te nemen en de fouten in het proces te corrigeren die vaak worden gemaakt. Het ontbreken van inzicht in, en controle over, de payroll processen liggen daar vaak aan ten grondslag, en dat is gemakkelijk te voorkomen."



Voor meer informatie en toegang tot het volledige rapport kun je terecht op alight.com/nl