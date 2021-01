Wat is de juiste plek van recruitment binnen een organisatie? Recruitment: strategisch of niet? - Uit recent onderzoek blijkt dat in de meeste organisaties recruitment onder HR valt. In 79 procent van de gevallen blijkt dit zo te zijn. Wim van den Nobelen, recruiter salarisadministratie en eigenaar van Strictly People, deed onderzoek. Is recruitment onder HR gewenst of zijn er betere opties?



Van de Nobelen vertelt: "Aan ons onderzoek: ‘Waar hoort recruitment onder te vallen’ hebben 122 mensen deelgenomen. Van de 122 deelnemers was 60 procent recruiter en 40 procent niet."



Zelfstandig of niet?

Over het geheel gezien vindt 65 procent van de deelnemers aan het onderzoek dat recruitment zelfstandig moet zijn, waarvan maar liefst 53 procent vindt dat dit nu direct moet en 12 procent dat dit in de toekomst moet gebeuren. De resterende 35 procent vindt dat recruitment niet zelfstandig moet zijn of worden.



Wat vinden recruiters vs. niet-recruiters?

Kijkend naar het percentage recruiters dat deze mening heeft, dan blijkt 61 procent te vinden dat recruitment nu al zelfstandig zou moeten zijn en veertien procent dat dit in te toekomst moet gebeuren (25 procent vindt dat recruitment niet zelfstandig moet worden). De niet-recruiters zijn het hier niet mee eens. De helft (40 procent: nu zelfstandig en tien procent: in toekomst) vindt dat recruitment zelfstandig moet worden tegen 50 procent dat recruitment niet zelfstandig moet zijn.



Waar moet recruitment onder vallen?

Duiken we in waar recruitment dan onder moet vallen, krijgen we de volgende cijfers:

Over het geheel gezien (zowel recruiters als niet-recruiters) vindt 43 procent van de deelnemers dat recruitment rechtstreeks onder de directie moet vallen. Bij de recruiters is dit 48 procent en bij de niet-recruiters is dat 34 procent. Een stuk lager is de 37 procent die vindt dat het onder HR moet vallen (32 procent van de recruiters en 43 procent van de niet-recruiters).

Bij de recruiters staat dus op nummer een dat recruitment onder de directie moet vallen, terwijl onder niet-recruiters de nummer een waar recruitment onder moet vallen HR is. Helaas weten we niet hoeveel procent van de niet-recruiters die deelnamen HR mensen zijn.

Op plek drie staat Marketing, waarin zowel de recruiters (derttien procent) en niet-recruiters (veertien procent) eensgezind zijn. Sales (vijf procent: recruiters vier procent en niet-recruiters zeven procent) en Finance (twee procent: recruiters drie procent en niet-recruiters twee procent) sluiten de rij.



De reacties: waarom recruitment zelfstandig moet worden volgens recruiters.

Het grootste deel (75 procent) van de recruiters ziet recruitment dus graag zelfstandig worden. Per direct of in de toekomst. Ze vallen bij voorkeur hiërarchisch onder de directie (43 procent). Enkele reacties lichten toe waarom:

-/- Recruitment heeft een strategisch belang en juist daarom moet het onder de directie vallen.

-/- Wanneer recruitment bij de directie ligt worden de hiringmanagers in staat gesteld om direct beslissingen te nemen daar waar hr teveel procesgericht is (hier sluiten andere opmerkingen dat korte lijnen beter werken op aan)

-/- Recruitment heeft met alle stakeholders te maken en daarom hoort het bij de directie.

-/- Vanwege de constante war for talent moet Talent Acquisition op nr 1 bij ieder bedrijf staan. Vergelijkbaar is: Groei, diversiteit en inclusie worden belangrijker daarmee recruitment ook.

-/- Recruiters zijn de interne netwerkers van de organisatie. Wij werken samen met alle (staf)afdelingen daarom onder directie.

-/- Recruitment moet los van organisatiestructuren kunnen werken (er kunnen conflicten/belangen zijn die haaks staan op Hr beleid daarom bij directie).

-/- Recruitment is top down dus starts with the top.



De reacties: waarom recruitment niet onder de directie moet vallen.

Enkele reacties van recruiters die vinden dat recruitment wel zelfstandig moet zijn/worden maar niet onder de directie moet vallen:

-/- Samenwerking met Marcom is meer uit te halen.

-/- Eenduidigheid en uniformiteit is beter te waarborgen bij marketing.

-/- Communicatie en creativiteit is groot deel van recruitment.

-/- Employer branding, candidate experience = Marketing.



De reacties: waarom recruitment onder HR moet vallen.

Bijzonder is dat alle recruiters die hebben geantwoord dat recruitment niet zelfstandig moet zijn of worden, vinden dat recruitment onder HR moet vallen.

Enkele toelichtingen:

-/- Er zijn teveel links met HR (dus moet het daar blijven). Deze reactie sluit hierbij aan: Vooral vanwege zaken als interne verschuivingen, mobiliteitsvraagstukken, verzuim en arbeidsvoorwaarden is recruitment een HR aangelegenheid.

-/- Hr is instroom/doorstroom en uitstroom van personeel.

-/- Recruitment moet obuctief zijn.

-/- HR moet veranderen in talent management en employer identity. Dan past recruitment hier prima.



De reacties: waarom niet-recruiters vinden dat recruitment zelfstandig moet zijn.

De derde groep die we verder geanalyseerd hebben was de niet-recruiter die vindt dat recruitment zelfstandig moet zijn. Waar moet recruitment dan onder vallen? Hieronder enkele reacties:

-/- In team communicatie. Beide werken aan het merk (corporate en talent merk).

-/- Zelfstandig onder directie. Tijdig recruiten levert voordeel op. Recruitment wordt als kostenpost gezien maar is feitelijke promoter van de organisatie naar buiten.

-/- Hr en recruitment zijn twee verschillende bloedgroepen. Plaats het rechtstreeks onder de directie.

-/- Resource capacity is hr maar brand policy is marketing (onder hr).

-/- Recruitment is te vaak reactief als het onder hr valt waar het proactief moet zijn. Bij directie zit het dan beter.

-/-Recruitment moet absoluut strategisch zijn dus daarom onder directie.



De reacties: waarom niet-recruiters vinden dat recruitment niet zelfstandig zou moeten opereren.

De laatste groep waren de niet-recruiters die recruitment niet als zelfstandig zien opereren. Waar vinden zijn dat het onder moet vallen?

-/- Feedback van recruitment verbetert marketing. Laat ze daarom nauw samenwerken.

-/- Recruitment onder hr is te vaak een kunstje.

-/- Bij Hr omdat anders de waan van de dag/manager de boventoon kan gaan voeren.



Conclusie

Voor de meeste recruiters is het helder. Zelfstandigheid: ja, en dan direct onder de directie. De niet-recruiters zijn minder eensgezind. Waarbij we geen conclusie kunnen trekken of de niet-recruiters veelal HR mensen zijn.

Wim: "Persoonlijk zie ik dit op korte maar ook niet op (middel)lange termijn gebeuren. Recruitment is een taak die (te) lang in de portefeuille zat van HR mensen. We kunnen recruitment anders gaan noemen, maar daarmee is het niet in een keer volledig zelfstandig. Misschien wel de grootste vraag: moet u zelfstandigheid nastreven? Zelfstandigheid brengt niet alleen verantwoordelijkheid met zich mee maar het in de meeste gevallen operationele recruitmentapparaat krijgt dan ook tactische en strategische aspecten. Dit vergt andere competenties zoals politiek sensitief en omgevingsbewust zijn. Met deze competenties komt u weer automatisch dichterbij HR waar de recruiter nou juist niet onder wil vallen. Een catch22? Nee, ik denk het niet. Gewoon lekker doorgaan met de beste mensen werven voor uw organisatie en hiermee alle ruimte krijgen die u nodig hebt om dit optimaal te doen."





