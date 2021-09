 Netto maandsalaris van Nederlander met modaal inkomen stijgt met 7,75 euro

Twee op de vijf werkenden hadden geen stijging verwacht - Het netto maandsalaris van Nederlanders met een modaal inkomen stijgt in 2022 met 7,75 euro. Dat is een stijging van 0,34 procent. Dit blijkt uit de doorrekeningen die HR-dienstverlener Visma | Raet jaarlijks uitvoert, direct na het bekendmaken van de Rijksbegroting.



De belangrijkste overige conclusies luiden als volgt:

, krijgen er volgend jaar onderaan de streep 19,25 euro per maand bij. Dat is een stijging van 0,51 procent. Medewerkers die in 2021 het minimumloon verdienen, zien in 2022 hun netto inkomen stijgen met 32,54 euro ten opzichte van januari 2021. Dit is een stijging van 2,06 procent. In de bovenstaande berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de pensioenpremies.



Geen stijging verwacht

Dat het nettosalaris in 2022 gaat stijgen, komt voor twee op de vijf werkenden als een verrassing. Zo had 41 procent verwacht dat zijn salaris op 1 januari 2022 gelijk zou blijven. De helft van de werkenden (47 procent) rekende wel op een stijging en slechts drie procent verwachte een lager salaris.

Joke van der Velpen, Manager Wet- en Regelgeving bij Visma | Raet: "Met een demissionair kabinet was deze troonrede anders dan normaal. Desondanks zijn er voor werkend Nederland interessante plannen gepresenteerd, waaronder het STAP-budget en de thuiswerkvergoeding. Maar uiteindelijk is het voor werknemers het interessantst om te weten hoeveel salaris er in 2022 op zijn of haar bankrekening wordt bijgeschreven. Daarom hebben wij de maatregelen direct na de bekendmaking van de Rijksbegroting doorgerekend naar een concreet salaris voor Nederlandse medewerkers. Hiermee helpen we werkgevers en medewerkers om inzicht te krijgen in de juiste cijfers. Deze cijfers zeggen overigens niets over de koopkracht van mensen: het gaat puur over het bedrag onderaan de streep op de salarisstrook."



Salaris- en uitkeringsspecificatie 2022

Met behulp van de Visma | Raet bruto/netto check kan iedereen het effect van de nieuwe Rijksbegroting op zijn of haar eigen salaris berekenen. Hierin zijn de meest actuele wetswijzigingen verwerkt, zodat iedereen inzicht krijgt in wat hij of zij netto in 2022 overhoudt. Dit kan ook via de mobiele Visma | Raet netto app, die te downloaden is in de App Store en via Google Play.