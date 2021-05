 'Werknemer verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling'

Meeste bedrijven hebben geen strategie op het gebied van scholing - Maar liefst 58 procent van de Nederlandse bedrijven legt de verantwoordelijkheid voor persoonlijke groei, zoals het bijschaven van vaardigheden, volledig neer bij de werknemer. Dat blijkt uit onderzoek onder 1.057 HR-professionals uitgevoerd door Lepaya in samenwerking met Panelwizard. De beloftes rondom een leven lang leren lijken daarmee haaks te staan op de situatie in de praktijk.



Het is van groot belang dat het duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, blijkt uit het onderzoek. Een derde van de ondervraagde organisaties verwacht dat hun werknemers, door de invloed van automatisering op de arbeidsmarkt, over tien jaar niet meer over de juiste skills beschikken om hun werk naar behoren uit te kunnen voeren. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat werknemers de digitalisering niet kunnen bijbenen. Waar het kleinbedrijf verwacht dat een kwart van de werknemers vaardigheden tekort gaat komen, bedraagt dit percentage onder grote bedrijven (1.000+ medewerkers) ruim 40 procent.



Aannemen in plaats van omscholen

Dat het Nederlandse bedrijfsleven de verantwoordelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling bij de medewerker neerlegt, blijkt verder uit het feit dat maar liefst 36 procent van de ondervraagde organisaties geen strategie heeft rondom het bij- en omscholen van medewerkers. Dit heeft ook gevolgen voor het aannamebeleid. Zo zegt een derde van hen bij vaardigheidstekorten eerder nieuwe mensen aan te nemen dan simpelweg bestaande medewerkers bij- of om te scholen. Daarnaast is bij de helft van de ondervraagde bedrijven niet iedereen binnen de organisatie op de hoogte van de beschikbare leerbudgetten, terwijl tien procent aangeeft niet eens over een leerbudget te beschikken.



Onbewust onbekwaam

Volgens René Janssen, oprichter van Lepaya, zijn veel organisaties niet genoeg bezig met de persoonlijke ontwikkeling van personeel. De resultaten uit het onderzoek ondersteunen deze visie: een op de acht bedrijven heeft geen idee of hun werknemers op dit moment de juiste skills bezitten voor hun toekomstige rol.

"Het besef dat de vaardigheden van uw werknemers uw organisatie kunnen maken of breken, leeft nog verre van voldoende bij organisaties zelf. Werknemer en werkgever wijzen naar elkaar over de verantwoordelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling. Riskant hieraan is dat beide partijen zich daardoor niet met dit cruciale onderwerp bezig te houden. Het is aan de werkgever om rechtsomkeert te maken, de benodigde skills in kaart te brengen en de weg te wijzen," aldus Janssen.