 Werkenden willen zelf kunnen bepalen wel of niet naar kantoor te gaan

Kwart wil dat werkgever verplicht wordt budget te besteden aan 'een Leven Lang Leren' - 30 procent van werkend Nederland wil dat er in de toekomst wetgeving gepresenteerd wordt over het door de werkgever niet mogen verplichten van werken op kantoor. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 werkende Nederlanders, uitgevoerd door Visma | Raet in navolging van Prinsjesdag. Er zijn tijdens Prinsjesdag geen plannen gepresenteerd die invloed hebben over het recht op thuiswerken.



Tijdens Prinsjesdag zijn er wel plannen gepresenteerd over het onbelast maken van de thuiswerkvergoeding. Daar zijn vele Nederlanders blij mee: een derde (35 procent) wilde dat er wetgeving gepresenteerd zou worden over het fiscaal vergoeden van de thuiswerkvergoeding.



Stimuleren van doorleren en klimaatvriendelijk woon-werkverkeer

Een kwart (24 procent) van werkend Nederland hoopt dat er in de toekomst wetgeving gepresenteerd wordt over het minder aantrekkelijk maken voor werkgevers om leaseauto’s op benzine of diesel te verstrekken en duurzame opties aantrekkelijker te maken. Daarover zijn afgelopen Prinsjesdag geen concrete plannen gepresenteerd; er is juist bepaald dat elektrische leaseauto’s met een aanschafwaarde van meer dan €35.000 een bijtelling van 22 procent, in plaats van twaalf procent, krijgen.

Verder wenst een vijfde (21 procent) wetgeving die werkgevers verplicht budget te besteden aan 'een Leven Lang Leren'. Hierover zijn afgelopen Prinsjesdag geen plannen gepresenteerd, behalve het STAP-budget. Daarmee kunnen zowel werkenden buiten hun werkgever om als werkzoekenden €1000 ontvangen om te besteden aan opleidingen.



Wetgeving op diversiteit onbelangrijk geacht

Bovenstaande wetgeving gaat voornamelijk over de rechten van werkend Nederland. Wat minder gewenst is, is bijvoorbeeld wetgeving over het instellen van diversiteitsquota. Slechts twaalf procent van werkend Nederland wenst wetgeving op dat vlak.

Joke van der Velpen, manager Wet- en Regelgeving bij Visma | Raet: "Ik ben erg blij met de ontwikkelingen die tijdens Prinsjesdag gepresenteerd zijn wat betreft het STAP-budget en de thuiswerkvergoeding. Dit laatste is een mooie stap richting de toekomst van hybride werken. Door de vaste thuiswerkvergoeding wordt het voor werkgevers makkelijker een thuiswerkbeleid op te stellen. Zo’n thuiswerkbeleid is een stap in de richting wat betreft het vastleggen van het recht op thuiswerken. Wetgeving daarover maken kan lastig zijn, ook omdat niet ieder beroep thuis is uit te voeren. Een thuiswerkbeleid is dan een mooi alternatief: daarin leg je als organisatie voor werknemers vast wat hun rechten en plichten zijn. Zo wordt hen toch de duidelijkheid verschaft waar ze naar op zoek zijn."