Ook na de pandemie blijft hoogwaardige audio essentieel voor productiviteit en comfort

86 procent van de besluitvormers zegt dat audiotechnologie het afgelopen jaar aan belang heeft gewonnen - Virtuele communicatiemiddelen die tijdens de pandemie onmisbaar werden, spelen een steeds belangrijkere rol nu de wereld overschakelt van crisis naar herstel, zo blijkt uit het meest recente rapport van EPOS. Het onderzoek 'Investeren in het luistertijdperk: het belang van audio in een nieuwe wereld' constateert dat organisaties beseffen hoe belangrijk deze hulpmiddelen zijn in de inmiddels ingeburgerde hybride werkmodellen.



Wereldwijd melden bedrijven een toename van zeven procent in investeringen in individuele audioapparatuur in het afgelopen jaar, en zes procent voor gedeelde audioapparatuur.



Het belang van audio neemt toe. Besluitvormers horen de vraag

De terugkeer van medewerkers naar kantoor is een geleidelijk proces en de kans bestaat zelfs, dat het voor altijd gedaan is met hun fulltime aanwezigheid op kantoor. Mensen willen graag de als positief ervaren werkprocessen van vorig jaar behouden - en voor velen valt hybride werken daaronder. Er is echter een potentiële valkuil: een digitale burn-out als gevolg van gespannen virtuele communicatie.

Organisaties zijn zich bewust van deze twee factoren, zoals blijkt uit de toegenomen nadruk op geluidskwaliteit. Driekwart van de ondernemingen beschouwt audiocontact momenteel als essentieel of erg belangrijk. Volgens het rapport geldt dit voor alle markten, met de regio Azië-Stille Oceaan als uitschieter: 96 procent van de ondervraagden in China en 90 procent in Australië onderkent het toegenomen belang.

Daarnaast wordt in de bevindingen niet alleen gekeken naar de waarde van audio op zich. Respondenten in het rapport van EPOS vonden audioapparatuur in tal van scenario's belangrijker dan een laptop of pc: onder meer bij conferentiegesprekken, virtuele vergaderingen, communicatie met klanten/collega's en werken op afstand.



Kwaliteit is belangrijk. Begeleiding óók.

De erkenning van de sleutelrol die audioapparatuur speelt in hedendaagse organisaties leidde inmiddels tot een evenredige toename van de bereidheid van ondernemingen om te investeren in superieure audio-oplossingen. 54 procent van de besluitvormers acht hoogwaardige audioapparatuur essentieel, en bijna driekwart (72 procent) zegt meer uit te geven voor een kwalitatief beter product.

Maar naast investeren in kwaliteit vindt de meerderheid (70 procent) van de respondenten het essentieel of zeer belangrijk dat medewerkers worden geraadpleegd bij het nemen van beslissingen over audioapparatuur. 88 procent van de ondernemingen is ook van mening dat er behoefte is aan beter beleid en betere regelgeving voor thuiswerk. Deze bevindingen duiden erop dat we het komende jaar wellicht zullen zien dat overleg met werknemers - over de technologie die zij nodig hebben om effectief hybride te werken (met name rond audio) - van invloed zal zijn op koopbeslissingen.



De financiële wereld ziet brood in audio-investeringen

Uitgesplitst naar sector blijken financiële organisaties het meest positief te zijn over toekomstige investeringen in audio - 71 procent van de respondenten verwacht dat deze zullen toenemen. Productie en IT/digitaal volgen, met respectievelijk 67 procent en 64 procent, op korte afstand.

Financiële instellingen zijn ook het meest geneigd om regelmatig te investeren - 46 procent van de besluitvormers uit die sector gaf aan van plan te zijn daar elk jaar in te investeren, terwijl 40 procent uit media en verzekeringen eveneens jaarlijks geld aan audio wil besteden.

Deze prioriteitsstelling van audio-uitgaven - door met name de financiële sector, maar ook door andere sectoren waar veilige communicatie van het grootste belang is (IT en digitaal) - ligt eigenlijk voor de hand. De omschakeling naar hybride werken vindt echter in alle bedrijfstakken plaats - 50 procent van de besluitvormers is van plan alle medewerkers een eigen set audioapparatuur aan te bieden (of heeft dat al gedaan), voor zowel thuis als op kantoor.

"Door de overgang van crisis naar herstel moeten zakelijke leiders pas op de plaats maken en goed luisteren naar hun mensen. Pas dan horen ze wat die écht nodig hebben: comfort en geruststelling," meent Arnoud Dolle, Sales Director Benelux & Nordics Enterprise Solutions EPOS. "Als zij dat goed aanpakken, ligt de weg naar productiviteit helemaal open. Hoewel de verschillende sectoren hun eigen behoeften kennen, zullen die van consumenten zich blijven ontwikkelen. Zij willen producten van betere kwaliteit en een betere werkervaring in het algemeen. Sectoren die deze ervaring nog niet aanbieden aan hun personeel en klanten, zien zich straks gedwongen om een inhaalslag te maken."



