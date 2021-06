 Hoogwaardige audio-oplossingen bepalend voor welzijn, efficiëntie en professionele uitstraling van hybride werkers

61 procent van de eindgebruikers zegt dat zij met de juiste technologische oplossingen beter en professioneler worden - Technologie vormt de kern van de nieuwe standaard in professionaliteit, die vereist is voor hybride werken. Volgens het laatste rapport 'Inzicht in Geluidservaringen' van EPOS zoeken bedrijfsleiders en medewerkers audio- en video-oplossingen, waarmee ze de kwaliteit op peil kunnen houden en tegelijkertijd profiteren van een mix van werken op afstand en op kantoor.



In het afgelopen jaar zijn veel professionals volstrekt anders gaan werken. Zelfs nu hybride werken een feit is, verliezen professionele eindgebruikers nog steeds ruim een half uur per week door slechte audio - er is zelfs een stijging ten opzichte van 2020, ondanks de groeiende populariteit van thuiswerken. Hoewel hybride werken meer flexibiliteit belooft voor zowel particulieren als bedrijven, blijven de veranderingen die nodig zijn om de werkwijze optimaal te maken, een probleem en is audiotechnologie een primaire factor.



Medewerkers beschouwen hybride werken als de toekomst

In het algemeen is men het erover eens dat hybride werk nieuwe kansen biedt. Over de aard van werken na de pandemie bestaat er echter een verschil tussen de verwachtingen van beleidsmakers en die van medewerkers. Ruim de helft (53 procent) van de beleidsmakers wereldwijd verwacht dat de meeste mensen gewoon vanuit kantoor gaan werken. Van de werknemers denkt maar 26 procent er zo over. Daarentegen denkt 36 procent van de medewerkers dat zij vaker thuis gaan werken dan vóór de pandemie. Slechts 30 procent van de beleidsmakers gaat daar vanuit.

De werkhouding van medewerkers is het afgelopen jaar sterk veranderd. In de overstap naar hybride werkvormen liggen dan ook grote kansen voor het bedrijfsleven. Ondernemingen die hun toekomst doordacht en strategisch tegemoet treden en rekening houden met de visie van hun mensen, hebben de meeste kans van slagen en trekken de grootste talenten aan.

Organisaties kunnen ervoor kiezen om te investeren in hoogwaardige audio-oplossingen die voldoen aan de eisen van mobiel werken. En degenen die dat doen, nemen alvast een voorsprong op de concurrentie in de post-pandemische wereld.



Met hoogwaardige audio functioneren medewerkers beter

Het missen van belangrijke klantinformatie of het vragen aan mensen om dingen te herhalen tijdens virtuele vergaderingen, kan relaties met klanten schaden en het binnenhalen van nieuwe business lastig maken. In een hybride omgeving is slechte audio schadelijker voor de business dan een ongepoetste schoen of een slappe handdruk: 60 procent van de beleidsmakers denkt dat beter geluid hen helpt om klanten aan zich te binden, terwijl 71 procent gelooft dat er in de toekomst minder pitches de mist in zullen gaan.

Ondernemingen die nu de juiste audiotechnologie inschakelen, pakken een voorsprong: ze zijn efficiënter, professioneler en slagvaardiger in het verbeteren van de klantervaring. EPOS ontdekte dat 64 procent van de eindgebruikers meent door hoogwaardige audio-oplossingen cruciale informatie beter te kunnen vastleggen, terwijl 61 procent van mening is dat zij met de juiste oplossingen professioneler overkomen.

Het welzijn van medewerkers hangt hier nauw mee samen en is doorslaggevend voor het succes van elke organisatie. Technologie die is bedoeld voor de rustige omgeving van een kantoor, werkt vaak niet in een thuiswerk-opstelling. Veel werknemers hebben dan ook moeite om hun werkschema te handhaven wanneer ze niet op kantoor werken. Dat is vooral te wijten aan slechte audio. 26 procent van de medewerkers voelt zich gefrustreerd, geprikkeld of geïrriteerd, en negentien procent ervaart momenten van stress.



Onderken het risico, bereid u voor op de kans

Het belang van hoogwaardige audio voor het succes van hybride organisatie kan niet genoeg worden benadrukt: 83 procent van de beleidsmakers geeft aan dat slechte audio-ervaringen in de afgelopen twaalf maanden problemen hebben opgeleverd, waarbij twintig procent meldt dat ontevreden klanten het gevolg waren. Vijftien procent van de respondenten geeft aan dat audioproblemen zelfs een financiële strop veroorzaakten, omdat een deal of contract niet doorging. En zeventien procent meldde financiële schade als gevolg van het onjuist uitvoeren van een opdracht.

Slechte audio heeft een negatieve invloed op de relatie met de klant, de productiviteit en de werknemerstevredenheid. Wereldwijd zien beleidsmakers het belang in van het gebruik van de juiste audiotechnologie en investeren zij in hoogwaardige oplossingen. 86 procent zegt dat ze overwegen om volgend jaar nieuwe audioapparatuur aan te schaffen. Door dat juist nú te doen, kunnen beleidsmakers meteen de audioproblemen in hun organisatie aanpakken en de risico's op de langere termijn beperken.

"Bedrijven moeten deze kans grijpen," zegt Jeppe Dalberg-Larsen, president bij EPOS. "Zij kunnen concrete stappen zetten om de kloof tussen werken op kantoor en thuiswerken te overbruggen - om te beginnen door te zorgen dat iedereen duidelijk z'n zegje kan doen. Als ruim 80 procent van de beleidsmakers zegt dat slechte audio problemen veroorzaakt - en dat die leiden naar ontevreden klanten en direct omzetverlies - kunnen we zulke problemen niet langer links laten liggen. Nu wereldwijd meer dan een derde van alle medewerkers voortaan op afstand wil (thuis)werken, moeten wij hen de technologie verstrekken waarmee zij zich tijdens hun werk volledig kunnen ontplooien. Alleen op die manier blijven we het hybride model de baas en zetten we een nieuwe standaard van professionaliteit. Daarbij is de helderheid van wat we zeggen - terecht - de sleutel tot succes."