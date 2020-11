 Voorspelde toekomstige investering in audiotechnologie weerspiegelt essentiële rol in zakelijk functioneren

Voorspelde toekomstige investering in audiotechnologie weerspiegelt essentiŽle rol in zakelijk functioneren 79 procent van de besluitvormers zegt dat audiocontact belangrijk is voor hun bedrijf - Audiokwaliteit is de nieuwe prioriteit geworden voor internationale bedrijven, volgens nieuw onderzoek gepubliceerd door EPOS. Het nieuwste rapport van het audiomerk, ‘Quality Audio: A Sound Investment’, bevat inzichten van 2000 besluitvormers uit zeven internationale markten en sectoren, waaronder IT, finance, business services, gezondheidszorg en media.



Het rapport toonde aan dat 83 procent van de internationale bedrijfsleiders zegt dat audio-apparatuur belangrijker geworden is in vergelijking met twee jaar geleden. Ze zien audio nu als essentieel om communicatie met klanten, werknemers en partners te onderhouden, en dit is exponentieel gestegen nu steeds meer werknemers vanuit huis werken. Nu deze prioriteitsverschuiving heeft plaatsgevonden, heeft geluidskwaliteit zich ontwikkeld tot onontbeerlijk onderdeel van bedrijfscontinuïteit, klant- en relatiebeheer en interne communicatie.



Betalen voor kwaliteit is zakelijk slim

Nu de voordelen van thuiswerken duidelijk worden voor zowel bedrijfsleiders als werknemers, zal virtueel samenwerken voor miljoenen van ons een blijvertje worden. Bedrijfsleiders hebben thuiswerken omarmd en zijn daarom nu op zoek naar oplossingen voor traditionele pijnpunten als achtergrondlawaai, interferentie en slechte audiokwaliteit.

Het is namelijk alom bekend dat effectieve gesprekskwaliteit leidt tot betere klantenservice, hogere werknemersbetrokkenheid en betere samenwerking. Van de internationale besluitvormers die deelnamen aan het onderzoek, vertelt 56 procent dat audioapparatuur van hoge kwaliteit essentieel is voor hun bedrijf, en nog eens 34 procent vindt dit wenselijk. 66 procent van de mensen die werkzaam is in de gezondheidszorg en 64 procent in de IT- en digitale sector zegt dat audioapparatuur van hoge kwaliteit onmisbaar is voor hun prestaties. Ondertussen heeft 42 procent van de besluitvormers wereldwijd (en meer dan de helft in APAC en Duitsland – 51 procent) een stijging gezien in het belang van audiotechnologie voor hun bedrijf, bij het onderhouden van klantrelaties.

Audiokwaliteit wordt zelfs zo belangrijk dat 78 procent van de internationale besluitvormers bereid is er extra voor te betalen. Dit geldt in het bijzonder voor diegenen in de sector sales en marketing (56 procent) waar audiokwaliteit gezien wordt als integraal onderdeel in het onderhouden van klant- en partnercommunicatie, waardoor het dus onlosmakelijk verbonden wordt met de algemene bedrijfsprestaties.



Grote organisaties nemen het voortouw

De meeste werkgevers begrijpen nu dat het belangrijk is dat hoogwaardige audioapparatuur onderdeel uitmaakt van de standaarduitrusting van hun werknemers. 95 procent van de ondervraagden blijft periodiek investeren in nieuwe audio-apparatuur voor individueel gebruik, waarbij 50 procent zegt dat ze dit iedere twee tot drie jaar zullen gaan doen.

Hoewel sommigen wellicht nog niet volledig inzien welke voordelen effectieve samenwerking en kwaliteitsaudio bieden in het dagelijks werk, heeft EPOS ontdekt dat grotere organisaties (meer dan 1000 werknemers) al een stap verder zijn. Hoe meer werknemers een organisatie kent, des te frequenter er geld wordt uitgegeven aan nieuwe audioapparatuur, wat aantoont dat zelfs wanneer er aanzienlijke uitgaven nodig zijn om duizenden werknemers te voorzien van de juiste audiotechnologie, bedrijven de waarde van de investering in audio inzien.

EPOS heeft ook ontdekt dat de beslissing om geld uit te geven vanuit het management komt, waarbij executives op C-level niveau het meest aandringen op een jaarlijkse investering. Voor 42 procent van de organisaties is er een brede erkenning dat audio essentieel is voor het succes en de sleutel vormt tot het onderhouden van communicatie met klanten en partners.

En de uitgaven aan audio zijn al een opmaat voor grotere investeringen. EPOS ontdekte dat de meerderheid (57 procent) van de bedrijfsleiders verwacht dat de investeringen in audioapparatuur de komende twee jaar zullen stijgen, en organisaties die gevestigd zijn in APAC, het VK, de VS en Duitsland gaan het voortouw nemen met geplande stijgingen in uitgaven. Als het gaat om de hoogste uitgavenfactoren voor toekomstige investeringen in audio voeren telecommunicatie en nutsbedrijven (73 procent) de lijst aan, gevolgd door horeca (68 procent), finance (68 procent) en IT/Digital (67 procent).



Toekomstbestendig voor de toekomstige werknemer

Door de huidige gezondheidssituatie moeten bedrijven snel kunnen reageren om impact op de bedrijfsvoering te vermijden, en daarom is er een enorme stijging te zien in het aantal virtuele vergaderingen en gesprekken, die de persoonlijke bijeenkomsten vervangen. Bedrijfsleiders moeten echter ook verder kijken dan de pandemie en zorgen dat ze talent vasthouden nu Generatie Z de markt betreedt - thuiswerkend of anderszins.

Naar schatting zullen er in 2030 wereldwijd een miljard mensen uit Generatie Z een baan hebben, en nu 29 procent van onze deelnemers al meldt dat door jongere werknemers de behoefte aan audio gestegen is, moeten huidige organisaties de motivatie en werkwijzen van deze groep leren kennen. Organisaties die flexibele ervaringen en goede verbonden technologie-oplossingen kunnen bieden, zullen in staat zijn om toptalent aan te trekken en te behouden.

"Jongere gebruikers zijn bewuster van communicatie-eindpunten. Het is slim om werknemers te betrekken door ze te voorzien van de juiste middelen die passen bij hun manier van werken, te erkennen dat iedereen verschillende behoeften heeft en dat daarvoor verschillende oplossingen gelden. De juiste audioapparatuur voor de individuele gebruiker en taak is essentieel om te zorgen dat uw werknemers beter presteren. Bedrijfsleiders moeten overeenkomstig reageren door nieuwe technologieën in te zetten die hun werknemers kunnen gebruiken, en belangrijker nog, om toekomstig talent aan te trekken en te behouden," merkt Jeppe Dalberg-Larsen, President bij EPOS, op. "In ons nieuwste onderzoek zei de helft (49 procent) van de bedrijfsleiders die we ondervraagden dat door een stijging van het aantal hybride werkplekken het belang van audioapparatuur en technologie voor hun bedrijf ook gestegen is. Deze besluitvormers beginnen in te zien dat een universele aanpak niet gaat werken. Ze moeten in kaart brengen hoe hun organisatie werkt en welke verschillende communicatie-eindpunten hun werknemers nodig hebben, op kantoor en, waarschijnlijker, als onderdeel van een nieuw hybride model. Audioapparatuur en technologie-oplossingen van hoge kwaliteit hebben een aanzienlijke invloed op het bepalen hoe bedrijfssucces er nu en over tien jaar uitziet."





