Vier Nederlandse steden in top meest technisch innovatieve stadsregio’s van de wereld

In wereldwijde index 'Cities of the Future' plek voor Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Maastricht - De Cities of the World Index, opgesteld in opdracht van EasyPark laat zien welke steden het meest intelligent en toekomstbestendig zijn en zich een smart city kunnen noemen. Er staan drie Nederlandse steden en een grootstedelijke regio in de ranking, die onderverdeeld is in drie populatie categorieën.



Amsterdam en Utrecht staan respectievelijk op de vierde en negende plek van middelgrote steden, Rotterdam Den Haag op de zesde plaats van grootstedelijke gebieden en Maastricht op plek 23 van kleine steden.

Marius Koerselman, nieuwe directeur EasyPark Benelux: "We zien de impact die nieuwe technologieën hebben op samenlevingen en hoe ze kunnen helpen om duurzame en vooruitstrevende stedelijke gebieden te creëren die het leven van hun inwoners verbeteren. Daarom is het goed om te weten welke mondiale slimme steden het voortouw nemen bij het omarmen van technologische vooruitgang en zich bewijzen als steden van de toekomst."

Easypark, dat zich toelegt op wereldwijde parkeertechnologie, laat met de studie zien welke steden het beste innovatieve technologische oplossingen toepassen om hun duurzaamheid en leefbaarheid te verbeteren.



Grootstedelijke gebieden (meer dan drie miljoen inwoners)

Bovenaan de lijst van grootstedelijke gebieden, met meer dan drie miljoen inwoners, staat Londen. De infrastructuur van New York en San Francisco is daarna technologisch het meest geavanceerd; zij staan op respectievelijk nummer twee en drie. Metropoolregio Rotterdam Den Haag staat op plek 6. De grootstedelijke regio in Zuid-Holland scoort vooral hoog op Government adoption (hoger dan Londen). De onderzoekers zijn van mening dat de Nederlandse overheid nieuwe technologieën toepast en zorgt voor een hoog niveau van digitalisering in het land. Ook hoge scores voor Metropoolregio Rotterdam Den Haag (en Nederland in het algemeen) op online bankieren (ePayments; maximale score) en qua algemene reactie en planning op klimaatverandering (Climate Response; hoger dan New York en San Francisco).



Ranglijst middelgrote steden (600.000 - 3 miljoen inwoners)

De Scandinavische landen doen het qua technologische infrastructuur uitermate goed; de top drie beslaat Kopenhagen, Stockholm en Oslo. Het is overduidelijk dat de Scandinavische landen er alles aan doen om burgers een duurzame en leefbare omgeving te bieden. Elektrisch (openbaar) vervoer en hogere kosten voor het binnenrijden van het centrum tijdens bijvoorbeeld de spits spelen hierin een rol.

Met Amsterdam op de vierde plek en Utrecht op de negende plaats van deze top 50 (van middelgrote steden) laat Nederland zien dat haar technologische infrastructuur geavanceerd is. Er is nog wel ruimte is voor verbetering. Koerselman: "Dat er twee steden in Nederland in de top tien staan, betekent dat er voor ons zeker plek is om inwoners, ondernemers en gemeenten nog verder te helpen met het verbeteren van de parkeeruitdagingen en een vlotte verkeersdoorstroming."



Mobiliteit

Amsterdam voert de ranglijst van middelgrote steden wereldwijd aan als het gaat om mobiliteitsinnovatie. De stad heeft het hoogst ontwikkelde parkeerecosysteem, beoordeeld door te kijken naar innovatieve parkeeroplossingen, het algehele verkeersmanagementsysteem inclusief openbaar vervoer, en hoe schoon het vervoer in de stad is. Vooral op innovatieve parkeeroplossingen scoort Amsterdam hoog. Gekeken is naar aantal parkeerplekken en (gebruik van) digitale betaalmogelijkheden. Apps als Parkmobile, afspraken met parkeergarages en samenwerking met de gemeente maakt het een aantrekkelijke en vernieuwende stad wat mobiliteit betreft.



Kleine steden (tussen 50.000 en 600.000 inwoners)

Naast grootstedelijke gebieden en middelgrote steden zijn ook kleine steden met een bevolking van tussen de 50.000 en 600.000 inwoners gerangschikt. Ook hier voeren drie Noordse landen de lijst aan: Lund in Zweden, Stavanger in Noorwegen en Espoo in Finland. Maastricht staat op nummer 23 in deze lijst. De stad scoort hoger dan de hele top drie op het aantal hoog aangeschreven universiteiten voor informatica en en engineering (Tech Education). De Universiteit Maastricht staat dan ook wereldwijd bekend om innovatief en internationaal onderwijs. Ook scoort de stad - en Nederland in zijn geheel - hoger op online bankieren (ePayments). Nederland wordt internationaal gezien een laag klimaatrisico toegekend met een relatief sterke inzet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen waardoor Maastricht ook qua Climate Respons hoger staat dan Lund en Stavanger.