 Van smart tv tot speelgoedpop: deze apparaten in huis bespioneren u

Check Point Software waarschuwt consumenten voor cyberveiligheidsrisico’s van apparaten in huis - Check Point Software Technologies waarschuwt voor vijf apparaten die cybercriminelen gebruiken om u te bespioneren in u eigen huis. Naar schatting zijn er wereldwijd meer dan 22 miljard apparaten aangesloten op een internetverbinding thuis en uit onderzoek blijkt dat dit aantal kan oplopen tot 38,6 miljard in 2025.



Hoewel dit talloze voordelen biedt, vergroot het ook het aantal beschikbare aanvalspunten voor hackers en onzichtbare indringers. Check Point Software waarschuwt voor de volgende apparaten die cybercriminelen kunnen proberen te hacken om u te bespioneren:

Televisies

Veel televisies beschikken tegenwoordig niet alleen over een internetverbinding, maar ook over een camera en microfoon. Zo kunnen gebruikers eenvoudig de tv bedienen met hun stem of videogesprekken voeren. Klinkt onschuldig, maar dit betekent wel dat deze televisies alles in de kamer kunnen zien en horen, wat het voor een indringer een aantrekkelijk aanvalspunt maakt om het huis binnen te komen. Dek dus de camera af wanneer u de tv niet gebruikt en beperk in de instellingen de machtigingen van de microfoon en camera om uzelf te beschermen.

Veel computers hebben tegenwoordig microfoon- en camerafuncties. Voorkom dat indringers u via deze weg in de gaten houden en perk de machtigingen van zowel de microfoon als camera in. Dit alleen is niet genoeg: zorg ook dat u uitgerust bent met goede beveiligingssoftware die regelmatig de software, programma’s en documenten analyseert om zo kwaadaardige activiteiten op u2w computer op te sporen.

De smartphone is ook een gewild doelwit, omdat het apparaat alles over u weet. Denk hierbij aan u naam, locatie en bankgegevens. Download om de risico’s in te perken alleen apps van erkende bronnen en controleer welke machtigingen een bepaalde app heeft. Beveiligingstools speciaal voor bedreigingen op uw smartphone, zoals Harmony Mobile, kunnen helpen om u te beschermen tegen geavanceerde mobiele aanvallen.

In veel kinderspeelgoed is anno 2021 technologie verwerkt. Denk aan drones, robots, op afstand bestuurbare vliegtuigus en game consoles. Een andere gemene deler van dit speelgoed: ze zijn allen verbonden met internet. Ook het traditionele speelgoed, zoals knuffels en poppen, blijft niet gespaard en is steeds vaker voorzien van een internetverbinding. Hierdoor loopt de privacy van kinderen gevaar. In sommige Europese landen is bepaald speelgoed zelfs verboden omdat het minderjarigen bespioneert en hun gevoelige gegevens ontfutselt. Wees hier dus alert op bij het aanschaffen van speelgoed en doe research naar de privacy voorwaarden.





"Rekeninghoudend met de huidige lockdown-beperkingen en de hoeveelheid mensen die thuiswerken, is het geen verrassing dat cybercriminelen hun pijlen richten op mogelijke beveiligingslekken in deze apparaten in huis. Ze kunnen hiermee gemakkelijk gebruikers bespioneren en een grote hoeveelheid gevoelige informatie verzamelen. Het leren beschermen van deze apparaten en het kennen van de risico’s zijn goede eerste stappen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van cybercriminelen die op deze manier misbruik van u willen maken," aldus Hans van den Boomen, Manager Security Engineer Team bij Check Point.