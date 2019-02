Smart home markt groeit tot 1,7 miljard euro

Nederlandse huizen worden steeds slimmer - Nederlandse consumenten hebben inmiddels voor 1,7 miljard euro aan smart home apparaten in huis. De markt is in het afgelopen jaar explosief gegroeid met 70 procent.



Dit blijkt uit de derde editie van de Smart Home Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 4.700 Nederlanders.



Alle segmenten winnen terrein

Op dit moment zijn 2,8 miljoen huishoudens in het bezit van één of meerdere smart home producten (36 procent). In 2017 had 29 procent van de huishoudens een dergelijk product. De groei van het bezit van smart home producten is binnen alle segmenten sterk, waarbij de meeste huishoudens een product in het segment 'energie & verwarming' bezitten. De slimme thermostaat is net als in voorgaande jaren het populairste smart home apparaat.



Mannen enthousiast over smart home

Mannen en achttien- tot 49-jarigen blijken relatief vaker in het bezit van smart home producten. Deze groep was in het verleden ook een belangrijke voorloper voor de adoptie van technologische innovaties. Nederlandse consumenten zijn over de gehele linie positiever gestemd over smart home. Op dit moment is 27 procent positief over de mogelijkheid om bijvoorbeeld op afstand de kamertemperatuur te regelen, de wasmachine aan te zetten of boodschappen te bestellen (+drie procent ten opzichte van 2017). Gemak en comfort zijn daarbij de belangrijkste drijfveren, maar ook kostenbesparing is net als in voorgaande jaren een belangrijke reden. Consumenten die minder enthousiast zijn, geven aan dat hun huidige apparaten nog voldoen of dat men de toegevoegde waarde van een vervangend slim product (nog) niet ziet.