 HR-professional heeft hekel aan digitale sollicitatiegesprekken

Coronacrisis dwingt HR om gesprekken digitaal te voeren - Door de coronacrisis zijn HR-professionals gedwongen om hun gesprekken veel meer online te voeren en dat bevalt ze niet. Bijna driekwart (72 procent) van de Nederlandse HR-professionals zegt een hekel te hebben aan virtuele sollicitatiegesprekken. Dit komt mede doordat de non-verbale communicatie mist tijdens een online gesprek, aldus ruim negen op de tien HR-medewerkers.



Ook geven ze aan dat het beoordelen van sollicitanten digitaal lastiger is dan wanneer gesprekken fysiek gevoerd worden (88 procent). Dit blijkt uit onderzoek van Pro Contact onder 361 HR-professionals.

De coronacrisis heeft veel veranderingen teweeg gebracht in de HR-processen van Nederlandse bedrijven. De helft (49 procent) van de respondenten geeft aan dat de sollicitatiegesprekken tegenwoordig meer online plaatsvinden. Ook kennismakingsgesprekken met nieuwe collega’s gaan vaker via de digitale weg (27 procent). Echt innovatief zijn de meeste bedrijven niet. Een heel klein deel (zes procent) meldt dat ze sollicitanten nu vaker in de buitenlucht ontmoeten.



Creatief en flexibel

Willem Bos, creatief directeur bij Pro Contact: "Als de coronacrisis ons één ding heeft geleerd, is dat we met creativiteit en flexibiliteit heel ver kunnen komen. Het heeft ons gedwongen om anders naar bestaande processen en gewoontes te kijken. Dat HR-professionals een hekel hebben aan virtuele gesprekken is ergens natuurlijk goed te begrijpen, maar zonde van de energie. Er zijn talloze ideeën om gesprekken nu op een andere manier in te richten, en wel de fun te behouden. Wat is er nou leuker dan iemand leren kennen tijdens een mooie wandeling?"