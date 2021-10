 Vier voordelen van AI voor de HR-afdeling

AI nog maar mondjesmaat toegepast door HR - Artificial Intelligence (AI) biedt vele opties maar wordt door veel organisaties nog terughoudend toegepast, vooral in HR. Volgens Gartner gebruikt slechts 17 procent van de organisaties AI-gebaseerde oplossingen binnen hun HR-werkzaamheden, terwijl AI vele voordelen kan bieden voor de HR-afdeling.



Cyril Le Mat, Director of Data Science bij Cornerstone OnDemand, noemt vier punten waar de HR-afdeling baat bij heeft als ze kiest voor de implementatie van AI.



1. Data, data, data

Data vormen de brandstof voor de AI-motor en zijn noodzakelijk voor een doeltreffende AI-oplossing. Er moet dus voldoende, relevante data voorhanden zijn, maar ook het format waarin de data worden weergegeven is belangrijk - AI moet de data namelijk wel kunnen begrijpen. Helemaal omdat de persoonsgegevens waar HR mee werkt behoorlijk complex zijn.

Grofweg zijn persoonsgegevens in twee categorieën op te delen. De eerste categorie bevat gestructureerde data die kwantificeerbaar zijn, zoals het aantal trainingen die werknemers hebben voltooid of de algemene verloopcijfers. De tweede categorie is complexer en bevat tekstuele ongestructureerde gegevens uit cv’s, functieprofielen en beoordelingsgesprekken. Dit complexe karakter is overigens geen belemmering om AI in te zetten. Sterker nog, door het stellen van de juiste vragen en het vormen van de juiste formules, kan met behulp van AI dergelijke data snel en geautomatiseerd geanalyseerd worden.



2. Opschalen zonder het team te belasten

Veel organisaties willen bepaalde onderdelen van de organisatie opschalen om huidige en toekomstige uitdagingen aan te kunnen. De snelle veranderingen die de pandemie met zich mee heeft gebracht, maken nogmaals duidelijk dat organisaties wendbaar moeten zijn en blijven. Daarbij hoort ook het bijbrengen van nieuwe vaardigheden door werknemers.

Traditionele manieren om profielen en vaardigheden te matchen kosten veel tijd en mankracht – denk bijvoorbeeld aan het lezen en selecteren van cv’s. Wanneer organisaties groeien en het vinden van werknemers met de juiste vaardigheden een steeds grotere rol gaat spelen, wordt deze handmatige vorm van werken een tijdrovende last voor het team. Door administratieve taken zoals data-invoer en data-analyse bij AI onder te brengen, houdt het team tijd over voor HR-zaken die niet door AI kunnen worden geregeld.



3. Relatieverbetering tussen managers en werknemers

Managers spelen een grote rol in de mate van werkgeluk van werknemers, en nu we op afstand blijven werken is het belangrijk dat werknemers een goede werkrelatie blijven ervaren met hun leidinggevenden. Op afstand kan het moeilijker zijn deze relatie te onderhouden, al is het maar omdat de afgelopen periode veel van werknemers is gevraagd. Zaken die ook mentale uitdagingen met zich meebrachten – zoals kinderopvang en thuisonderwijs in geval van quarantaine of gezondheidsproblemen. AI biedt de mogelijkheid de relatie te versterken door managers uit te rusten met betekenisvolle, datagedreven conversaties, vooral rondom ontwikkeling en toekomstige loopbanen.



4. Toekomstbestendig maken van mens en organisatie

Je voorbereiden op toekomstige uitdagingen is nog nooit zo relevant geweest. Alle branches hebben zich op een of andere wijze moeten aanpassen, sommige veranderden hun werkwijze definitief, anderen namen de geleerde lessen mee als voorbereiding op de toekomst.

De pandemie heeft het perspectief op de wereld definitief veranderd. En er zijn grote verschillen in hoe organisaties omgegaan zijn met de gevolgen van de crisis, en in hoeverre zij hun mensen centraal hebben gesteld. Eén ding is echter overal hetzelfde: werknemers en het ontwikkelen van hun vaardigheden moeten altijd het hart van de strategie vormen. Door AI in te zetten hebben organisaties een beter zicht op wat de toekomst zal vragen, en kunnen ze de juiste planning en voorbereiding treffen om aan deze vraag te voldoen.

Er is geen beter moment te kiezen voor AI-oplossingen in de werkomgeving. Organisaties hebben het afgelopen jaar hun wendbaarheid en veerkracht al laten zien en zijn klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Daarbij is het van belang te onthouden dat AI niet alleen een technologische kant heeft, de ware potentie van AI in de werkomgeving wordt bepaald door de werknemers.