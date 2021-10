 HR-digitalisering nog altijd meer gericht op HR dan op werknemer

HR-digitalisering vereenvoudigt vooral werk van HR zelf - De digitalisering in HR is vooral gericht op het vereenvoudigen van het werk van de HR-afdeling, maar niet zozeer dat van werknemers. Dat blijkt uit een Europese werkgeversenquête van SD Worx. HR-afdelingen zijn voornamelijk digitaal volwassen wanneer het aankomt op transactionele processen die de werkdruk verminderen.



Beheersystemen wegen op die manier veel zwaarder dan meer werknemersgerichte oplossingen. Ondertussen proberen HR-techproviders te voorzien in de onbeantwoorde wensen van werknemers.

De resultaten van het onderzoek van dit jaar komen sterk overeen met de resultaten van het vergelijkbare onderzoek dat SD Worx vorig jaar heeft uitgevoerd. Ongeveer 37 procent van de Europese bedrijven geeft aan een hoog tot zeer hoog niveau van digitale volwassenheid in HR te hebben bereikt. Echter laat zo’n een op de drie bedrijven weten dat er een eerder gematigd niveau is bereikt. Meer dan een op de vier bedrijven geeft aan dat ze dringend een tandje moeten bijzetten. Daarbij zijn er aanzienlijke verschillen zichtbaar tussen de verschillende HR-taken.



Van payroll naar werknemerswelzijn

De transactionele HR-taken – zoals payroll, tijdbeheer en onkostenbeheer – scoren veel hoger op het gebied van digitale volwassenheid dan meer mensgerichte taken, zoals werknemerswelzijn, -betrokkenheid en samenwerking. In Nederland en België is payroll de nummer één HR-taak met digitale volwassenheid; dit geldt niet voor Duitsland (2), Spanje (2), Zwitserland (2) en Italië (5). Slechts een op de drei werkgevers laat weten een hoge tot zeer hoge mate van digitale volwassenheid bij transactionele HR-taken te hebben bereikt. Werving en selectie, het eerste contactpunt van het traject van de werknemer, bungelt ergens onderaan.



Beheersystemen zijn de standaard

Kijkend naar welk type technologie bedrijven gebruiken om hun digitale transformatie uit te voeren, kan er één duidelijke conclusie getrokken worden: HR-tech om de HR-afdeling te ondersteunen geldt als de standaard. Dit betekent dat Europese bedrijven met name beheersystemen gebruiken. Daarin loopt het Verenigd Koninkrijk op kop met 39 procent. Anderzijds biedt minder dan een op de vijf Europese bedrijven tools aan die werknemers in staat stellen zelf hun HR-ervaring te verbeteren – denk aan selfservicesystemen, platformen voor werknemerservaring (EX) en AI-gestuurde digitale assistenten.

Met het oog op de werknemer zijn selfservicesystemen veel aangeboden technologische tools. Ierland en Polen scoren daarbij het hoogst op het gebied van selfservice. Duitsland en Oostenrijk scoren daarentegen het hoogst als het gaat om het gebruik van data en analyses van werkgevers. Het aanbieden van een platform voor het meten of verbeteren van de werknemerservaring of AI-assistenten (geautomatiseerde chats, enz.) zijn niet de grootste technologische HR-prioriteiten. Minder dan een op de tienbedrijven gebruikt momenteel dit soort systemen.

"Het prioriteren van de werknemerservaring in de digitale transformatie biedt kansen voor HR om (opnieuw) de connectie te maken met werknemers," vertelt Mark Bloem, Directeur bij SD Worx Nederland. "Door technologie te selecteren die samenwerking rond HR mogelijk maakt, kan elke organisatie deze connectie met werknemers maken."