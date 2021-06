Coderen net zo belangrijk als leren lezen of schrijven

De vraag naar goede medewerkers met de benodigde vaardigheden zal altijd blijven - We bevinden ons midden in een revolutie waarin elk bedrijf uit elke industrie, gewild of ongewild, een transformatie ondergaat. Gedreven door veranderende marktomstandigheden en nieuwe behoeften van klanten en medewerkers, volgen innovaties in technologie elkaar in rap tempo op en gaan ontwikkelingen in machine learning, IoT, Artificial Intelligence, virtual reality en robotics razendsnel.



Deze technologieën verbinden de fysieke en digitale wereld en veranderen daarmee de manier van produceren, van werken en de manier waarop klanten bediend worden. Nieuwe technologieën vragen echter ook om nieuwe digitale vaardigheden.



Aanpassen aan digitale vereisten

"Bedrijven realiseren zich meer dan ooit dat dit het moment is om zich aan te passen aan de hedendaagse digitale vereisten. Dit vergt echter wel een investering. Niet alleen in technologie, maar ook in de vaardigheden van mensen om met die technologie om te gaan," zegt Michiel van Vlimmeren, General Manager van Salesforce in Nederland. Uit een vorig jaar uitgevoerd Salesforce-onderzoek onder leidinggevenden naar hun perceptie van de toekomst van werk, geeft driekwart van hen aan dat ze nog niet ten volle profiteren van de nieuwe digitale technologieën die ze hebben geïmplementeerd.

Uit dat onderzoek kwam ook dat 70 procent van de Nederlandse leidinggevenden denkt dat werknemers niet alleen nu, maar permanent nieuwe vaardigheden nodig hebben. Denk hierbij aan veel gezochte hard skills zoals data analytics, coderen, het ontwikkelen van software of apps bouwen. In de nieuwe, digitale economie zullen deze vaardigheden net zo belangrijk zijn als het vermogen om te lezen en te schrijven.

Van Vlimmeren: "De nieuwe realiteit leert ons ook dat soft skills net zo belangrijk zijn. Natuurlijk hebben organisaties teams nodig die zich de voordelen van nieuwe technologie snel eigen maken, maar ze zijn ook afhankelijk van werknemers die meer kunnen dan complexe problemen oplossen. Nederlandse zakelijke leiders geven niet voor niets prioriteit aan nieuwe vaardigheden - zoals samenwerken (50 procent), emotionele intelligentie (39 procent) en interpersoonlijke vaardigheden (34 procent) - in de nasleep van de pandemie. Voor een toekomstbestendige en concurrerende beroepsbevolking het essentieel dat bedrijven een rol spelen en investeren in het opleiden van hun mensen. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en zich eventueel te laten om- of bijscholen. Maar dat is niet alles; de toekomstige beroepsbevolking moet worden klaargestoomd voor de banen waar de grootste vraag naar is. Overheden, onderwijsinstanties en bedrijven moeten hier samen in optrekken."

De vraag naar goede medewerkers met de benodigde vaardigheden zal altijd blijven, denkt Van Vlimmeren. "Door te zorgen dat onderwijs goed aansluit bij het professionele leven en iedereen dezelfde kansen te geven, blijft niemand achter. Bedrijven kunnen zo een belangrijke rol spelen in het vormgeven van de arbeidsmarkt en bijdragen aan het succes voor iedereen, van medewerkers tot organisaties tot aan de economie in zijn geheel, in een nieuw tijdperk."