 Deze vijf trends gaan in 2020 een stempel drukken op de digitale transformatie

Welke transformaties voert u in 2020 door? - Equinix doet vijf tech-trendvoorspellingen over de transformaties die organisaties vanaf 2020 gaan doorvoeren in hun digitale infrastructuur. Equinix is aanwezig in meer dan 50 wereldmarkten en heeft een sleutelpositie verworven als interconnectiepunt voor netwerkecosystemen, clouds, bedrijven en voor bijna 10.000 klanten. Dit geeft de aanbieder van datacenters en interconnectie een unieke en complete kijk op digitale infrastructuurtrends.



1) Distributie van infrastructuur

Er vindt een enorme verschuiving plaats van gecentraliseerde datacenters naar een gedistribueerde infrastructuur en hybrid multicloud aan de digital edge. Volgens analistenbureau IDC draait 50 procent van de nieuwe bedrijfsinfrastructuren in 2023 aan de digital edge in plaats van in eigen datacenters (nu is dat nog 10 procent). Het aantal apps aan de digital edge groeit met 800 procent tot 2024. Distributie van de infrastructuur is nodig van groot belang om mee te kunnen met de ontwikkelingen in de digital century.

Door de opmars van edge computing verwacht Equinix ook een exponentiële groei van directe de uitwisseling van data tussen bedrijven en cloudservices – ook wel interconnectie genoemd. De derde jaarlijkse Global Interconnection Index (GXI), een marktstudie gepubliceerd door Equinix, schat dat tussen 2018 en 2022 de private interconnectie tussen bedrijven en cloud & IT-serviceproviders jaarlijks met 112 procent zal groeien.



2) Razendsnelle en tijdgevoelige verwerking van multi-source data

Equinix voorspelt dat bedrijven steeds meer Artificial Intelligence (AI) en machine learning (ML) in gaan zetten, waarbij veel tijdgevoelige en grote datasets moeten worden verwerkt. Denk hierbij aan complexe systemen zoals een vliegtuig met duizenden apparatuursensoren, een autonoom voertuig dat telematicagegevens produceert, of een slim ziekenhuis dat het welzijn van patiënten bewaakt, waar terabytes aan informatie gelijktijdig moeten worden verwerkt. Om flexibel en schaalbaar te kunnen zijn zullen bedrijven AI- en ML-mogelijkheden van meerdere cloud-serviceproviders in toenemende mate gaan benutten. De groei van AI en ML zorgt er dus voor dat hybride infrastructuren populairder worden.



3) Cyberdreiging grootste veiligheidsrisico wereldwijd

Equinix voorspelt dat de complexiteit van gegevensbescherming in 2020 nog verder zal toenemen, wat het voor bedrijven die wereldwijd in verschillende markten moeilijker maakt hieraan te voldoen. Volgens het World Economic Forum is inbreuk op de cyberveiligheid een van de grootste risico’s van deze tijd. Het financiële verlies door cyberaanvallen wordt geschat op 6 biljoen dollar per jaar. Als reactie hierop en op de strengere regulering omtrent databescherming, zullen bedrijven steeds meer de toegang tot hun clouddiensten via particuliere netwerken en de opslag van hun coderingssleutels gescheiden houden van de plaats waar hun data is opgeslagen.



4) Forse invloed van AVG op IT-strategie

Een uitdaging bij het kopen en verkopen van data, is het naleven van de overheidsvoorschriften voor en de AVG-wetgeving vanuit de Europese Unie. In de GXI Volume .3 van Equinix, noemde 69 procent van de IT-beslissers wereldwijd "het naleven van de regels voor gegevensbescherming" als een topprioriteit voor hun bedrijf, terwijl 43 procent van hen rapporteerde dat "veranderende wettelijke vereisten op het gebied van dataprivacy" een bedreiging voor hun bedrijf vormen.



5) Digitale transformatie als voorwaarde voor duurzaamheid

42 procent van de IT-beslissers zegt dat de mate waarin leveranciers duurzaamheid in het vaandel hebben staan, sterk bepalend is voor de keuze van inkopers. Equinix verwacht dat de digitale transformatie een stap gaat zijn in het verduurzamen van de wereld. Zo zullen bedrijven die afhankelijk zijn van datacenters voor veel werkzaamheden en klantcontact, naar verwachting een beroep doen op colocatie-datacenters, die een duurzaam milieu bevorderen.