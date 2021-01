 Nederlandse bedrijven zien hybrid cloud als meest ideale IT-infrastructuur-model

Nederlandse bedrijven investeren extra in cloud als gevolg van COVID-19-pandemie - Nutanix maakt de bevindingen bekend van zijn derde wereldwijde Enterprise Cloud Index-survey en -onderzoeksrapport, dat de vooruitgang van bedrijven meet met betrekking tot de adoptie van private, hybride en public clouds. Dit jaar werd in de survey ook gevraagd aan de respondenten wat de impact van de COVID-19-pandemie is op hun huidige en toekomstige IT-beslissingen en -strategie.



Uit het onderzoek blijkt dat de hybride cloud volgens 92 procent van de Nederlandse respondenten nog steeds de koploper als het ideale IT-infrastructuurmodel. Dit wordt gesterkt door het feit dat 36 procent van de Nederlandse respondenten de verwachting uitspreekt over vijf jaar over een hybride cloud-architectuur te beschikken, tegenover drie procent vandaag de dag. Dat betekent ook dat organisaties in mindere mate verwachten te beschikken over traditionele datacenters (van 26 procent nu naar drie procent over vijf jaar), één private cloud-service (van 29 procent nu naar acht procent over vijf jaar) en/of één publieke cloud-service (van twaalf procent nu naar vier procent over vijf jaar). Op dit moment gebruikt 24 procent van de Nederlandse respondenten een gemengd model van private cloud, public cloud en een traditioneel datacenter, wat mag worden beschouwd als een voorloper van een hybride cloud-implementatie.



Strategie en niet kosten leidend bij stap naar de cloud

De belangrijkste drijfveren voor Nederlandse respondenten om te migreren naar de cloud zijn het kunnen bieden van betere ondersteuning voor klanten (58 procent), het sneller aan zakelijke behoeften kunnen voldoen (52 procent) en het verbeteren van de beveiliging (52 procent). Kostenbesparing werd in Nederland het minst vaak genoemd als drijfveer (tien procent), tegenover gemiddeld 26 procent van de respondenten in EMEA.

Sunil Dutt, OEM & Alliances Director North Eastern Europe & Russia (CIS) bij Nutanix: "Kostenbesparing was jarenlang voor veel bedrijven een belangrijke motivatie om naar de cloud over te stappen. Je kunt dus spreken van een opvallende, maar positieve shift. Het bewijst dat de cloud volwassen wordt, omdat de IT-strategische argumenten in plaats van kostenoverwegingen leidend zijn bij het kiezen voor cloud."



Pandemie heeft adoptie van de cloud versneld

De meerderheid van de Nederlandse respondenten (66 procent) gaf aan dat de pandemie hen strategischer over IT doet nadenken. Zo werden er meer investeringen in de cloud gedaan als een direct gevolg van de pandemie: vijf procent van de respondenten investeerde meer in public cloud, 52 procent in private cloud en 28 procent ook in hybrid cloud.

Sunil Dutt: "Door de COVID-19 pandemie zijn sommige bedrijven echt wakker geschud. Wanneer je thuiswerkende medewerkers wilt bedienen, maar te maken hebt met een legacy-infrastructuur die niet binnen een dag is op te schalen, dan komt bedrijfscontinuïteit in gevaar. Het is daarom geen verrassing dat bedrijven extra in cloud hebben geïnvesteerd."



Onderzoek uitgevoerd door Vanson Bourne

Voor het derde achtereenvolgende jaar deed Vanson Bourne namens Nutanix onderzoek, waarbij 3.400 IT-beslissers over de hele wereld werden ondervraagd over waar ze hun bedrijfsapplicaties nu draaien, waar ze die in de toekomst willen draaien, wat hun cloud-uitdagingen zijn en hoe hun cloud-initiatieven zich verhouden tot andere IT-projecten en -prioriteiten. Het aantal respondenten omvatte meerdere bedrijfstakken, bedrijfsgroottes en de volgende regio's: Noord- en Zuid-Amerika; Europa, het Midden-Oosten en Afrika; en de regio Azië-Pacific en Japan.

Download hier de global versie van de Nutanix Enterprise Cloud Index. Op deze pagina ook meer informatie over het rapport en de wereldwijde bevindingen.