 Het hybride werken stelt bedrijfsnetwerken op de proef. Wat nu?

Breng flexibele connectiviteit naar het kantoor - In het begin van 2020 moesten organisaties razendsnel oplossingen ontwikkelen om het thuiswerken mogelijk te maken. Nu duidelijk wordt dat we (voorlopig) niet teruggaan naar de oude manier van werken is het volgens Omar Maalikoum van Colt tijd voor een meer systematische aanpak. "Heten een netwerkinfrastructuur die hierop inspeelt en daarmee de productiviteit en het concurrentievermogen bevordert.



"Nu het kantelpunt van de pandemie lijkt te zijn bereikt wordt ook duidelijk dat we langzaam maar zeker zullen overgaan op een hybride manier van werken. Daarbij zullen sommige medewerkers op kantoor werken en anderen thuis, maar er zullen ook mensen zijn die dat afwisselen. Feit is dat we met zijn allen meer gebruik blijven maken van digitale oplossingen zoals voor videoconferencing. Dat heeft een aanzienlijke impact op het netwerk," stelt Maalikoum.

Maalikoum weidt uit: "Laten we uitgaan van de mensen die voor de pandemie op kantoor werkten. Als slechts de helft van hen aanwezig is, zullen de videovergaderingen een aanzienlijke hoeveelheid netwerkverkeer genereren omdat zij alsnog moeten overleggen met hun collega’s. Bedrijven kunnen hun netwerk klaarstomen voor het hybride werken door de juiste maatregelen te treffen."



Schakel over op een volledig cloudgebaseerde digitale werkomgeving

De nieuwe manier van werken verandert ook de manier waarop mensen samenwerken en met elkaar communiceren. Maalikoum is van mening dat veel bedrijven hun communicatieoplossingen hier nog niet goed op hebben afgestemd: "Een optimale digitale werkomgeving is essentieel voor de productiviteit. Het is daarom noodzakelijk om in kaart te brengen wat er gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat mensen altijd en overal optimaal kunnen werken en overleggen." ‘De cloud’ wordt in Nederland al op grote schaal omarmd en vrijwel iedereen werkt met diverse cloudoplossingen. Dat maakt de overgang op het hybride werken op vele fronten makkelijker. Maalikoum: "Als het over samenwerken gaat komen organisaties met cloudgebaseerde desktops vaak al een heel eind. De communicatieoplossing is echter niet altijd toereikend. Er zijn nog altijd bedrijven die met bureautelefoons werken die op locatie zijn verbonden met een telefooncentrale. Dat gaat op afstand natuurlijk niet werken. Mijn advies is dan ook om ook dit aspect van de werkomgeving in de cloud onder te brengen."



Breid de beveiliging uit naar de netwerkrand

Nu er steeds meer data in de cloud wordt ondergebracht en werknemers daar verbinding mee maken vanaf externe locaties is het niet vanzelfsprekend dat de IT-beveiliging nog toereikend is. Maalikoum legt uit: "Nu er op zoveel verschillende locaties contact wordt gezocht met het netwerk is de kans groot dat organisaties de beveiliging aan de netwerkrand fors zullen moeten uitbreiden. Als een security-strategie nog altijd scharniert op firewalls op locatie, is het hoog tijd om over een nieuwe oplossing na te denken."



Breng flexibele connectiviteit naar het kantoor

Er is in dit digitale tijdperk geen grotere dooddoener voor de productiviteit dan een gebrek aan bandbreedte, meent Maalikoum. "Het is belangrijker dan ooit dat het proces voor de inkoop van connectiviteit voldoet aan de eisen en qua flexibiliteit past bij de sterk veranderende behoeftes. Het bestellen van een upgrade van de bandbreedte kan een hoop tijd in beslag nemen, en met een beetje pech is er ook nog eens sprake van lange wachttijden."

Volgens Maalikoum zal de vraag naar bandbreedte op kantoor moeilijk te voorspellen zijn zolang de nieuwe werksituatie nog niet volledig is uitgekristalliseerd. En dit proces kan zelfs nog langer in beslag nemen als werknemers de vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoeven werkdagen ze op kantoor doorbrengen. "Als je kantooromgeving geen schaalbare on demand connectiviteit biedt, is het dus hoog tijd om daar verandering in te brengen."

In turbulente tijden zijn er veel vragen en onduidelijkheden. De noodzaak van hoogwaardige connectiviteit is het afgelopen jaar echter onbetwist gebleven. Maalikoum is ervan overtuigd dat de bovenstaande maatregelen zullen helpen om een betrouwbaar, toekomstgericht netwerk te realiseren dat aansluit op de nieuwe realiteit. Hij concludeert: "Het afgelopen jaar is flexibiliteit belangrijker dan ooit gebleken, ook bij bedrijfsnetwerken. Nu verandering nog steeds een van de weinige constanten is, is het nóg belangrijker dat organisaties ervoor zorgdragen dat medewerkers er in ieder geval op kunnen vertrouwen dat ze altijd en overal hun werk kunnen doen."