 Werkende gelooft dat kwaliteit onderwijs beter zou zijn met minder overheidsrichtlijnen

29 procent verwacht betere kwaliteit van private dan van publieke opleiding - Een derde van werkend Nederland (33 procent) is van mening dat de kwaliteit van onderwijs voor werkenden zou verbeteren als de overheid minder richtlijnen oplegt over bijvoorbeeld certificering. Dat blijkt uit onderzoek van NCOI Opleidingen onder ruim 1.100 Nederlanders in loondienst.



Een ander aspect dat volgens de respondenten invloed heeft op de kwaliteit van onderwijs zijn de online lessen. 45 procent heeft het idee dat digitaal lesgeven de kwaliteit van het onderwijs voor werkenden aantast.

De kwaliteit van private opleidingen wordt hoger ingeschat dan die van publieke opleidingen. Een op de drie (29 procent) werkende Nederlanders verwacht dat een private opleiding van betere kwaliteit is dan een publieke opleiding.



Tevreden over aansluiting praktijk

Over de mate waarin opleidingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk waarin iemand werkt, zijn werkende Nederlanders positief. Lesstof van private opleidingen wordt daarbij beter beoordeeld dan die van publieke opleidingen. Slechts een op de vijf denkt dat een private opleiding niet goed genoeg aansluit bij de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Bij publieke opleidingen ligt dit percentage met 23 procent iets hoger.

Sven Tump, Directeur bij NCOI Opleidingen: "De mate waarin een opleiding aansluit op de dagelijkse praktijk van de cursist, vormt een belangrijke kwaliteitscriterium. Wanneer een cursist opgedane kennis direct toe kan passen op de werkvloer, is hij of zij in staat om het meeste uit zijn of haar opleiding halen. De juiste docenten en de juiste lesstof kunnen hierin echt het verschil maken. Ook zien we dat klassikaal onderwijs zorgt voor interactievere lessen en dat hierbij de kwaliteit beter geborgd kan worden dan bij online lessen. Met praktijkgerichte docenten die live lesgeven, biedt een opleiding direct toegevoegde waarde voor zowel de cursist als zijn of haar organisatie."