Werkende vindt flexibiliteit opleider erg belangrijk

Werkende geeft voorkeur aan private onderwijsmethodiek - Wanneer men een studie naast zijn of haar werk volgt, wordt vooral veel waarde gehecht aan de flexibiliteit van een onderwijsinstelling. Ruim negen op de tien (92 procent) werkende Nederlanders zegt de mate van flexibiliteit die een onderwijsinstelling kan bieden erg belangrijk te vinden.



Dat blijkt uit onderzoek van NCOI Opleidingen onder ruim 1.100 Nederlanders in loondienst.



Efficiënter kwaliteitsonderwijs

De onderwijstechniek van private opleidingen valt beter in de smaak bij werkenden dan die van publieke opleidingen. Waar bijna een op de vijf (achttien procent) werkenden vindt dat de onderwijsmethodiek van publieke opleidingen achterhaald is, gaf slechts tien procent dit aan over de onderwijsmethodiek van private opleidingen. Jongeren zijn vaker van mening dat de onderwijsmethodiek achterhaald is dan ouderen. 24 procent van de ondervraagden onder de dertig jaar vindt het publieke onderwijs achterhaald, tegenover twaalf procent van de zestigplussers. In het private onderwijs gaat het om respectievelijk elf tegenover zeven procent.

Ook over de organisatie van privaat onderwijs zijn werkenden overwegend positief. Slechts een op de tien vindt dat privaat onderwijs gekenmerkt wordt door minder goede organisatie.

Sven Tump, Directeur bij NCOI Opleidingen: "Het volgen van een studie naast een drukke baan en een privéleven is niet gemakkelijk. Het kost tijd, energie en vergt discipline. Het is daarom van belang dat de omgeving, waar opleiders een belangrijk onderdeel van zijn, meedenkt en zich flexibel opstelt. Denk bijvoorbeeld aan verschillende instroommomenten of aan de mogelijkheid om lessen in de avonden, weekenden of vanuit huis te volgen. Ook persoonlijke aandacht van docenten en een goede aansluiting van de lesstof bij de dagelijkse praktijk zorgt ervoor dat het volgen van een opleiding beter past in iemands persoonlijke situatie. Zo is het voor zoveel mogelijk mensen een haalbare kaart om zich verder te ontwikkelen."