 Onderwijs grootste prioriteit voor Nederlanders

Wereldwijd onderwijs scoort hoger dan klimaatverandering en sociale ongelijkheid op de prioriteitenlijst voor overzeese investeringen - Onderwijs heeft de grootste wereldwijde prioriteit voor Nederland. Dat en meer blijkt uit een recente enquête uitgevoerd door Theirworld, een wereldwijde liefdadigheidsinstelling gericht op kinderen. Hierbij werd Nederlandse burgers gevraagd aan welke overzeese projecten de regering prioriteit zou moeten geven.



De enquête volgt enkele weken na de publicatie van een rapport van Theirworld waaruit blijkt dat als er geen actie wordt ondernomen, in 2030 meer dan 800 miljoen meisjes en jongens (meer dan de helft van alle kinderen wereldwijd) niet meer zou kunnen lezen of schrijven.

Bijna de helft (45 procent) van de Nederlanders vindt dat onderwijs een prioriteit moet zijn voor wereldwijde investeringen. Dat is bijna het dubbele van het aantal mensen dat voor het klimaat koos (24 procent). Sociale ongelijkheid volgde op de voet (42 procent), gevolgd door economische groei (41 procent), lichamelijke gezondheid (40 procent), en geestelijke gezondheid (36 procent).



Nederland als touwtrekker

En die uitkomst is een duidelijke weerspiegeling van waar ons kikkerlandje voor staat. Nederland is namelijk wereldleider op het gebied van onderwijs en geavanceerde innovatieve financieringsinitiatieven. In samenwerking met het Verenigd Koninkrijk leidde Nederland in 2019 de oprichting van de International Finance Facility for Education (IFFEd), een nieuw wereldwijd fonds met als uiteindelijk doel om miljarden dollars vrij te maken voor het onderwijs in lage-inkomenslanden.



De impact van corona

En dat is vooral nu hard nodig. De coronapandemie heeft een verwoestende impact op kinderen. Op het hoogtepunt van de crisis hadden meer dan 1,6 miljard kinderen geen toegang tot onderwijs, waardoor de meest kwetsbare kinderen, waaronder meisjes en kinderen met een beperking, nog verder zijn achtergesteld. Naar verwachting lopen meer dan twintig miljoen kinderen het risico nooit meer terug naar school te keren als er niet voldoende geld geïnvesteerd wordt in onderwijs.



De toekomst van educatie

Theirworld waarschuwt om die reden in het Education Finance Playbook dat er de komende tien jaar minstens 75 miljard dollar per jaar nodig is om de wereldwijde onderwijscrisis te beëindigen. Momenteel wordt er echter slechts zestien miljard dollar per jaar – 59 miljard te weinig – in het onderwijs geïnvesteerd. In het rapport roept de organisatie wereldleiders op het budget voor onderwijs te verhogen met behulp van innovatieve financieringsmechanismen zoals de IFFEd. Dankzij een combinatie van subsidies en garanties is het fonds in staat om van elke dollar die wordt geïnvesteerd, 27 dollar te maken, en zo meer budget te creëren voor de financiering van onderwijs.



De rol van Nederland in het post-pandemisch herstelplan

De uitkomst van het onderzoek geeft een duidelijk signaal af aan premier Mark Rutte, die in maart opnieuw als winnaar uit de landelijke kabinetsverkiezingen kwam: de nieuwe regering moet in het post-pandemische wereldwijde ontwikkelingsplan prioriteit geven aan onderwijs.



"De resultaten van deze enquête geven een duidelijk signaal af aan het nieuwe kabinet: onderwijs moet prioriteit krijgen in het post-pandemische herstelplan, zegt Justin van Fleet, directeur van Theirworld. "Onderwijs is niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun gezinnen, gemeenschappen, en zelfs hele maatschappijen de sleutel naar een betere toekomst. Het vormt de basis voor alle werelddoelen van de Verenigde Naties, van klimaatverbetering en gezonde voeding tot economische groei en gendergelijkheid. Zonder onderwijs kunnen we de grootste wereldwijde uitdagingen waar we op dit moment mee te maken hebben, simpelweg niet het hoofd bieden. De Nederlandse regering is altijd al touwtrekker geweest als het gaat om wereldwijde toegang tot het onderwijs. Nu heeft het kabinet de kans om dit leiderschap aan de wereld te tonen en op te komen voor de miljoenen kinderen die op dit moment niet naar school kunnen."



Goed voorbeeld doet volgen

Als de nieuwe regering ook andere landen weet te overtuigen de IFFEd te steunen, zou dit in de herstelperiode na de pandemie een wereld van verschil kunnen betekenen voor de miljoenen kinderen wereldwijd – en kwetsbare meisjes in het bijzonder – die nu geen toegang hebben tot onderwijs. Het nieuw opgerichte fonds kan de Nederlandse investering van 40 miljoen dollar, zoals op dit moment in de begroting is opgenomen, met meer dan twintig keer vermenigvuldigen. Dit zou zo’n miljard dollar opleveren voor de financiering van onderwijs.