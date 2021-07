Organisatie wantrouwt sollicitant die baan verloor tijdens coronacrisis

Helft van bedrijven heeft moeite met vervullen personeelsbehoefte - Het lijkt er op dat sollicitanten waarvan het vorige contract is geëindigd tijdens de coronacrisis, kunnen rekenen op flink wat wantrouwen van HR-medewerkers. Uit onderzoek van Pro Contact onder 361 HR-professionals blijkt dat 68 procent het moeilijk vindt om iemand te beoordelen als de sollicitant zijn of haar baan heeft verloren.



Of iemand zijn baan kwijt is door slecht functioneren of door de crisis is moeilijk in te schatten, zo blijkt.



Groot personeelstekort

Daarnaast geeft iets meer de dan helft (51 procent) aan dat de organisatie sinds de coronacrisis meer moeite heeft om de personeelsbehoefte te vervullen. Ruim een kwart (28 procent) zegt dat dit komt doordat er geen personeel uit het buitenland geworven kan worden. Willem Bos, creatief directeur bij Pro Contact: "Door de heropening van de samenleving kampen veel organisaties met een groot personeelstekort. Denk alleen al aan de horeca. Nu de restaurants en terrassen weer vollopen, zijn de tekorten aan bedienend personeel en koks enorm. In plaats van wantrouwig te zijn, kunnen HR-medewerkers beter inventief kijken naar hun wervingsproces. Online recruitment is bijvoorbeeld een oplossing om snel grote aantallen mensen te werven, zonder dat het afbreuk doet aan de kwaliteit."