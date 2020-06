Zwitserland Europees aanvoerder in top tien van wereldranglijst duurste steden Amsterdam zakt naar de 64ste plaats - Hong Kong is opnieuw uitgeroepen tot duurste stad ter wereld. De Chinese stad voert al drie jaar achtereen de wereldranglijst aan en blijft daarmee voor expats het duurst om te wonen. Asjchabad (Turkmenistan) steeg van de zevende plaats in 2019 naar de tweede plaats in 2020, gevolgd door Tokio (Japan). In de top tien voeren Zwitserse steden dit jaar de boventoon.



Dit blijkt uit de 26ste editie van het Cost of Living onderzoek van adviesbureau Mercer.

Zwitserland is Europees aanvoerder in de top tien van de wereldranglijst. Naast Zürich op plaats vier, behoren Bern en Genève op de plaatsen acht en negen ook tot de duurste steden om te leven. Asjchabad (Turkmenistan) heeft de afgelopen jaren de grootste stijging doorgemaakt. In 2018 stond deze stad nog op de 43ste positie. Het dagelijks leven van expats is voor het tweede jaar op rij het goedkoopst in Tunis (Tunesië).



Top tien duurste steden ter wereld Top tien goedkoopste steden ter wereld

2019 2020 Land 2019 2020 Land 1 1 Hong Kong (China) 209 209 Tunis (Tunesië) 7 2 Asjchabad (Turkmenistan) 204 208 Windhoek (Namibië) 2 3 Tokio (Japan) 208 206 Tasjkent (Oezbekistan) 5 4 Zürich (Zwitserland) 206 206 Bisjkek (Kirgizië) 3 5 Singapore (Singapore) 207 205 Karachi (Pakistan) 9 6 New York (Verenigde Staten) 204 204 Banjul (Gambia) 6 7 Shanghai (China) 202 203 Tbilisi (Georgië) 12 8 Bern (Zwitserland) 201 202 Skopje (Noord-Macedonië) 13 9 Genève (Zwitserland) 196 201 Lusaka (Zambia) 8 10 Peking (China) 203 200 Islamabad (Pakistan)

Overige Europese steden kelderen massaal

Het onderzoek van Mercer wijst uit dat andere Europese steden veelal zijn gekelderd in de lijst. Dit heeft onder andere te maken met verschillende lokale valuta’s in Europa die zijn verzwakt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Door de krimp van de economieën van Frankrijk en Italië eind 2019, zijn bijvoorbeeld Parijs en Milaan gedaald in de lijst naar plek 50 en 47. Rome zakte met tien plaatsen van 55 naar 65. Ook alle Belgische en Duitse steden zijn gedaald op de wereldranglijst. Brussel (België) zakte met een plaats naar de 78ste positie. Düsseldorf (Duitsland) kelderde het hardst: van plek 92 naar plek 100. Gevolgd door Hamburg (#106), München (#72) en Neurenberg (#155) met respectievelijk zes, vijf en vier plaatsen.



Amsterdam daalt verder op ranking: Nederlandse hoofdstad op plaats 64

Twee jaar geleden had de Nederlandse hoofdstad nog een plaats in de top 50 van duurste steden wereldwijd. Vorig jaar verloor de stad al acht plaatsen, dit jaar nog eens zes. Daarmee staat Amsterdam op plaats 64 van de lijst. Sabine Rock-Speelman, Global Mobility Manager bij Mercer Nederland: ‘De daling van Amsterdam op de ranking is vooral te verklaren, doordat andere steden de afgelopen periode duurder zijn geworden ten opzichte van onze hoofdstad. In vergelijking met het voorgaande jaar zijn de prijzen in Amsterdam minder hard gestegen. Ook de verzwakking van de euro ten opzichte van de dollar speelt hierbij rol. Goed nieuws dus voor de Nederlandse economie, want op deze manier wordt het voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijk om zich in Amsterdam te vestigen. Voor hen betekent het een hoge kwaliteit van leven zoals goede infrastructuur en onderwijs tegen relatief lage kosten. Volop kansen dus, voor bijvoorbeeld bedrijven die het Verenigd Koninkrijk vanwege Brexit (hebben) verlaten. Overigens betekent dit niet dat bedrijven zich bij het plaatsen van expats moeten blindstaren op enkel de economische voordelen in een bepaald land. Een eerlijke compensatie en efficiënte ondersteuning gedurende een periode in het buitenland zijn ook van cruciaal belang.’



Hogere notering steden Verenigd Koninkrijk ondanks Brexit

Het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten heeft geen invloed gehad op zijn lokale valuta. Deze is sterk gebleven en wint zelfs in waarde ten opzichte van alle belangrijke valuta’s in de wereld. Dat resulteert in hogere noteringen voor de drie Engelse steden in de lijst. Londen (#negentien), Birmingham (#129) en Belfast (#149) hebben respectievelijk vier, zes en negen plaatsen gewonnen.



Leven in Amerikaanse steden alsmaar duurder

Terwijl de economie in de eerste helft van het jaar wereldwijd in een neerwaartse spiraal zat, dreef de sterke positie van de dollar de kosten voor expats in de Amerikaanse steden juist op. Als gevolg daarvan zijn alle eenentwintig in de lijst genoteerde steden in de Verenigde Staten dit jaar opnieuw gestegen. New York (#zes) is de hoogst gerangschikte stad van het land. Vorig jaar wist de stad al de top tien te bestijgen, dit jaar steeg New York opnieuw een aantal plaatsen in de lijst. Winston Salem (#132) blijft de minst dure Amerikaanse stad voor expats. In Zuid-Amerika is San Juan (#66) de duurste stad, gevolgd door Port of Spain (#73), San Jose (#78) en Montevideo (#88). Ook de Canadese dollar is in waarde gestegen, waardoor er dit jaar sprongen in het klassement zijn gemaakt. Met een stijging van achttien plaatsen ten opzichte van vorig jaar is Vancouver (#94) de duurste Canadese stad op de ranglijst, gevolgd door Toronto (#98). Met een ranking van 151 is Ottawa de goedkoopste stad van Canada.



