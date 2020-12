 Helft managers heeft een te volle agenda

Managers trekken eigen plan, buiten supportprofessional om - Bij 53 procent van de Nederlandse managers is hun agenda te vol. Dat stellen hun managementsupportprofessionals. Zelfs met hun hulp zijn ze te druk. Dit blijkt uit onderzoek van Schoevers. 21 procent zegt dat de agenda van de manager altijd te vol is en 32 procent zegt dat dit het grootste deel van de tijd zo is.



Managers blijken in veel gevallen eigenwijs. De supportprofessionals plannen bewust pauzes in de agenda van de managers in, maar hier wordt in de praktijk nog wel eens overheen gepland. Zestien procent van de managementsupportprofessionals lukt het om de agenda nooit te vol te laten lopen. Er wordt door managers wel veel waarde gehecht aan de mening van de supportprofessional. Maar liefst 72 procent van de respondenten geeft aan dat de manager luistert naar zijn of haar mening.



De sparringpartner van de baas

Daarnaast is de supportprofessional volgens 43 procent van de respondenten de beste sparringpartner van de manager. Hierbij gaat het vooral om sociale zaken, het team en communicatie. Veel managers hebben ook andere sparringpartners waar ze andere onderwerpen mee doorspreken. Meer dan een kwart van de managementsupportprofessionals geeft aan beter op de hoogte te zijn van wat er in de organisatie speelt dat zijn of haar manager. Veel supportprofessionals zijn vooral beter op de hoogte van wat er bij het personeel speelt.

"Managementsupportprofessionals zijn de spil van een organisatie," stelt Rob Rijbroek, directeur Schoevers deeltijd. "Ze zijn goed op de hoogte van wat er in de organisatie gebeurt en waar het personeel zich mee bezighoudt. Hierdoor zijn zij een gewaardeerde kracht voor de managers en wordt er naar hen geluisterd. In veel gevallen functioneert de supportprofessional zelfs als co-manager! Toch is het ook onvermijdelijk dat managers af en toe hun eigen plan trekken en bijvoorbeeld toch nog een afspraak maken, terwijl hij of zij eigenlijk pauze zou moeten nemen. De wisselwerking tussen manager en zijn supporter is ontzettend belangrijk, zodat de supportprofessional ervoor kan zorgen dat de manager zijn of haar werk zo goed mogelijk uit kan voeren."



Het gehele onderzoeksrapport vindt u hier: https://www.schoevers.nl/onderzoeksrapport-supportprofessionals.html