 Secretaresses en andere supportprofessionals zijn opvallend loyaal

Loyaal betekent niet niet-ambitieus - Secretaresses en andere supportprofessionals zijn loyale werknemers. Slechts dertien procent van hen hoopt over vijf jaar werkzaam te zijn in een ander bedrijf. Dit komt naar voren in een onderzoek van Schoevers.



Daarnaast geeft nog eens bijna een kwart aan het liefst te willen blijven waar ze zitten. Dit in tegenstelling tot de gemiddelde Nederlander, waarvan momenteel ruim 60 procent actief op zoek is naar of open staat voor een nieuwe baan (onderzoek XpertHR, 2019).

De resultaten op de vraag in het onderzoek over wat de supportprofessionals over tien jaar hopen te doen, versterken dit beeld. Maar liefst 31 procent geeft aan te hopen dat ze nog bij hetzelfde bedrijf werken.



Ambitieus

Dit loyale karakter van de supportprofessional betekent niet dat ze niet ambitieus zijn. 43 procent van hen geeft zichzelf op deze competentie het rapportcijfer 9,0. Daarnaast zegt nog eens een kwart hun ambitie met een 8 te waarderen. Gemiddeld komen alle supportprofessionals uit de bus met een 7,9. Dit hoge cijfer geeft aan dat men vooruit wil komen en doelen voor zichzelf stelt.



Paniek

Het is maar goed ook dat de meeste supportprofessionals niet snel weg gaan bij hun werkgever. Ruim een derde (35 procent) zegt namelijk dat er flinke paniek ontstaat, wanneer hij of zij ontslag zou nemen. Vooral officemanagers zijn onmisbaar, in 55 procent van de gevallen heeft een bedrijf een flink probleem wanneer zij vertrekken.

"Supportprofessionals zijn vaak, veel meer dan de meeste mensen denken, de spil binnen een organisatie. En zij vereenzelvigen zich ook in hoge mate met het bedrijf," vertelt Rob Rijbroek, directeur bij Schoevers. "Dit is in veel gevallen de reden dat zij erg loyaal zijn en hun organisatie niet snel in de kou zullen laten staan. Het imago van de hedendaagse supportprofessional is aan een flinke update toe. Er zijn nog steeds veel mensen die bij de term secretaresse of office manager alleen denken aan een vrouw op de receptie die klusjes uitvoert voor de directeur en de koffie verzorgt. Dit beeld is niet meer van deze tijd."