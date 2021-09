Onwetendheid leidt tot verloren potentieel - Op initiatief van de Sociaal Economische Raad (SER) wordt Diversity Day dit jaar georganiseerd op 5 oktober. SER voorzitter Mariëtte Hamer trapt af met de webinar ‘Diversiteit in de top: waar wachten we nog op?’. Daarna volgt o.a. een online college ‘Wat mannelijke leiders moeten weten over het Vrouwenbrein’, gericht op mannelijke leiders bij bedrijven en instellingen.



In dit college worden nieuwe inzichten uit de wetenschap gekoppeld aan de werkpraktijk. De experts prof. dr. Iris Sommer en drs. Vréneli Stadelmaier zullen in een uur tijd de wetenschappelijke inzichten rondom de werking van hersenen van mannen en vrouwen vertalen naar wat dat betekent op de werkvloer.

"Omdat de hersenen van mannen en vrouwen verschillen, lopen mannen en vrouwen op hun werk en in hun leven tegen andere dingen aan. Ze denken anders en doen anders. Dat maakt, wanneer je die verschillen inzet als kracht, je tot de beste prestaties komt," aldus auteur en loopbaancoach Vréneli Stadelmaier.



Onwetend over verschillen

Volgens de organisator van het online college, het op hoogopgeleide vrouwen gespecialiseerde coaching- en trainingsbureau SheConsult, zijn mannelijke managers nog teveel onwetend over die verschillen, waardoor ze veel potentieel bij vrouwen laten liggen. "Hoe haal je het maximale uit je team, uit je teamleden? Door te begrijpen hoe ze in elkaar zitten, hoe ze denken en hoe ze werken. Want dan kun je pas werkelijk sturen en beïnvloeden. Dan is het dus handig, dat je op de hoogte bent van de verschillen tussen mannen en vrouwen, dat je snapt hoe het brein verschillend werkt en hoe dat dus verschillende uitdagingen op de werkvloer tot gevolg heeft. Ook kan een beter begrip van de verschillen en daarop sturen, leiden tot meer werkgeluk bij vrouwen. En dat kan dan weer uitstroom van vrouwen (bij veel bedrijven een groot probleem) voorkomen," aldus Vréneli Stadelmaier



Prof. dr. Iris Sommer is hoogleraar psychiatrie, auteur van het boek ‘Het Vrouwenbrein’ en zal vanuit wetenschappelijk perspectief spreken, drs. Vréneli Stadelmaier is oprichter van SheConsult en auteur van o.a. het op vrouwen gerichte boek; ‘F*ck die Onzekerheid’ en zal vanuit haar jarenlange ervaring als loopbaancoach van hoogopgeleide vrouwen haar kijk op de genderverschillen in de praktijk meegeven

Het college is gratis. Aanmelden kan hier.