 Vacatures meeste banken, verzekeraars en telecom niet voor vrouwen geschreven

Genderneutrale vacatureteksten zijn van belang om uitsluiting te voorkomen - De vacatureteksten van de meeste banken, verzekeraars, telecom- en IT-bedrijven zijn nog steeds te veel op mannelijke kandidaten gericht. Dat blijkt uit onderzoek naar online vacatures van bedrijven in deze sectoren op genderneutraal taalgebruik. Genderneutrale vacatureteksten zijn van belang om uitsluiting te voorkomen en helpen bedrijven aan meer vrouwelijke kandidaten bij sollicitaties in een toenemend krappe arbeidsmarkt.



Onder de banken vormt Van Lanschot een gunstige uitzondering, omdat het als enige bank 100 procent genderneutrale vacatureteksten toepast. De grootbanken volgen echter op flinke afstand en maken in meerderheid gebruik van te mannelijke teksten. Ook bedrijven in de beleggingsmarkt lijken met hun vacatureteksten met name mannelijke kandidaten aan te willen spreken.

Bij de verzekeraars springen Menzis, Inshared en Zorg en Zekerheid er in positieve zin uit met 100 procent genderneutrale vacatureteksten. De meeste grote verzekeraars kunnen nog veel verbeteren. Ook in de telecom hebben de vacatureteksten van veel bedrijven nog steeds een te mannelijk karakter. Gunstige uitspringers zijn hier Simyo en Lebara.

Het onderzoek werd uitgevoerd door tekst-technologiebedrijf Textmetrics dat regelmatig bedrijfssectoren onderzoekt op de kwaliteit van (vacature-) teksten. Daarbij wordt vooral naar toegankelijkheid, discriminatie, genderneutraliteit en taalbeheersing gekeken.