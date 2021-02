 Meer authentiek vrouwelijk leiderschap in Nederland

Het blijft voor vrouwen lastig om te leiden vanuit hun eigen waarden - Er is steeds meer aandacht voor leiderschap en met name leiderschap door vrouwen. Van een vrouwenquotum, naar het voorstel om kinderopvang gratis te maken en ongelijke lonen te verantwoorden, tot de recente mijlpaal: een vrouwelijke vicepresident in Amerika.



Toch blijft het anno nu voor vrouwen lastig om te leiden vanuit hun eigen waarden. Hoe dit komt en hoe we dit kunnen veranderen wordt uitvoerig besproken met meerdere succesvolle Nederlandse en internationale vrouwelijke rolmodellen in de podcastserie van New Female Leaders die eenmalig zeven unieke afleveringen dropt. Podcastbingen voor vrouwen die impact willen maken.



Meer vrouwen die leiden

De Tweede Kamer heeft in 2019 ingestemd met een vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven. Elke Raad van Commissarissen moet inmiddels voor minimaal 30 procent uit vrouwen bestaan. Dit jaar wordt er in de kamer gesproken over het gratis aanbieden van kinderopvang. Het voorstel om werkgevers de ongelijke lonen tussen mannen en vrouwen te laten verklaren ligt ook al klaar.

Er wordt steeds bewuster gehandeld om gendergelijkheid te realiseren in leiderschap, zodat we diversiteit kunnen brengen in alle lagen van de samenleving. Maar is het vooralsnog wel mogelijk om als vrouw echt volgens u eigen waarden te leiden? Caroline Glasbergen, oprichter van New Female Leaders: Als het gaat om leiderschap worden we regelmatig geconfronteerd met veel scripts, stereotypes en vooroordelen. We hebben nog steeds een specifiek beeld van een goede leider (een blanke man in een pak) en een onbewust idee van hoe een vrouw zich moet gedragen. Als gevolg daarvan kun u het als vrouw nooit goed doen. Of u bent geen leiderschapsmateriaal of u gedraagt u niet als vrouw. Het is tijd dat we de term ’leider’ breder gaan definiëren"



Authentiek leiderschap

Kansen krijgen en mogelijkheden creëren is een belangrijke stap in het proces naar meer vrouwelijk leiderschap. Maar er is meer nodig dan dat. Diversiteit leidt tot betere beslissingen en beter leiderschap voor de wereld. Het principe eindigt alleen niet met een breder managementteam of een vrouwenquotum. Daar begint het pas.

Hoe kunnen we ieders potentieel volledig inzetten en echt ruimte maken voor authenticiteit in leiderschap? Dit onderzoekt New Female Leaders sinds 2019 met verschillende vrouwelijke leiders en experts.



New Female Leaders Podcast

Elke week interviewt Caroline Glasbergen een vrouwelijk leider om uit te vinden hoe zij impact maakt en toch bij zichzelf blijft. Ze bespreekt welke barrières zijn overwonnen en haar persoonlijke inzichten en tips over hoe u vanuit uw kern echt authentiek kunt leiden. Door de echte verhalen achter het succes van de vrouwen te delen, wil New Female Leaders bijdragen aan een betere representatie van vrouwen in leiderschap.

Op woensdag 10 februari om 18.00 was er een unieke podcastdrop van eenmalig zeven afleveringen. Aan het woord zijn o.a. Samira Rafaella (Europarlementariër), Kate Northrup (Schrijver van Do Less), Uanne de Kroon (Oprichter van Zazi Vintage), Lucy Woesthoff (auteur van Woman) en Sophie van Gool (Co-founder van Salaristijger.nl).

Vervolgens worden elke week twee podcasts gedropt, waarvan er al enkele namen bekend zijn: Els van Steijn (auteur en coach), Sigrid Kaag (Minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking ) en Zarayda Groenhart (ondernemer).