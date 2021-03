 Vrouwen hebben meer rolmodellen nodig om gendergelijkheid te bereiken

Vrouwen missen rolmodellen aan wie ze zich kunnen optrekken - Op Vrouwendag 8 maart lanceerde ConnertHer.eu het platform voor de vrouwelijke professional. Een community waar (jonge) vrouwen zich kunnen verenigen en elkaar kunnen helpen met persoonlijke en professionele groei. Oprichter Elja Abdullaeva (33) vindt dat er haast gemaakt moet worden bij gelijkheid op de arbeidsmarkt.



Abdullaeva, cum laude afgestudeerd in Human Resource Management, volgt de ontwikkelingen over genderongelijkheid op de voet. "Als vrouwen elkaar actief gaan helpen, kan het allemaal stukken sneller. Ter illustratie citeert ze een aantal belangrijke conclusies uit recent onderzoek:

"Europese vrouwen zijn onevenredig vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt en verdienen nog steeds 15 procent minder salaris dan mannen, zo blijkt uit onderzoek van het Europees Parlement.

Volgens het CBS is binnen de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen zelfs hoger opgeleid dan mannen, maar zie je dat onvoldoende terug in de posities die vrouwen bekleden.

Bij de financiering van startups die nu als paddenstoelen uit de grond schieten, worden vrouwen zelfs niet serieus genomen, kopt De Ondernemer in een paginagroot artikel." Tekort aan vrouwen in de tech wereld

Als HR-deskundige werkte Abdullaeva de afgelopen drie jaar voor grote telecombedrijven en zat daar vaak aan tafel met mannen. Regelmatig werd haar gevraagd of er niet meer vrouwelijke kandidaten waren voor met name tech jobs. "Daaruit bleek dat er veel vraag is naar vrouwen maar blijkbaar zijn ze moeilijk te vinden. Dat er een tekort is aan vrouwen in de tech wereld is ook mede te danken aan te weinig rolmodellen. Bovendien weet ik uit eigen ervaring dat gestimuleerd worden enorm belangrijk is. Ik miste zelf ook rolmodellen gedurende mijn eigen carrière pad. Zelf kwam ik met mijn ouders op negen-jarige leeftijd van Azerbeidzjan naar Nederland en had bijvoorbeeld, naast school, veel behoefte aan een professioneel netwerk om informatie bij in te winnen. Nadenkend over mijn toekomst wilde ik graag weten wat een strategisch goede keuze was ten aanzien van vervolgopleidingen en interessante werkgevers. Mede hierdoor ontstond het idee voor ConnectHer.eu, een platform waarop experts aan starters carrière-advies kunnen geven."



In dit tempo blijven vrouwen 100 jaar achterlopen

"Politiek en bedrijfsleven maken stap voor stap vorderingen. Dat is een goede ontwikkeling maar de verandering gaat te traag, meldt het World Economic Forum. In dit tempo zijn vrouwen over 100 jaar pas op hetzelfde niveau als mannen. Een gemiste kans. Bij een bedrijf dat zich inzet voor genderdiversiteit in het management, stijgt de winst aanzienlijk." Volgens onderzoek zag bijna driekwart van de bedrijven die zich inzetten voor genderdiversiteit in het management de winst met vijf à twintig procent stijgen. Abdullaeva, grondlegger van ConnectHer.eu neemt daarover een uitgesproken standpunt in: "Wij, vrouwen, moeten ons verenigen. Samen kunnen we sneller bewerkstelligen dat het bedrijfsleven meewerkt aan een gelijke arbeidsmarkt voor iedereen. ‘Empowered women, empower women’ is het devies van het platform."