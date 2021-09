 Jongeren werken aan gezonde wereld en energietransitie tijdens de Tech Day

Tech Day moet jongeren enthousiast maken voor carrière in de ICT, digitaal en techniek - Vrijdag 24 september 2021 vindt de jaarlijkse Tech Day van Digital Days plaats in de Basiliek in Veenendaal. Scholieren van het vmbo en het voortgezet onderwijs krijgen masterclasses over nieuwe technologieën en gaan vervolgens zelf aan de slag met een technisch vraagstuk uit de regio.



Het tech talent-evenement met het thema ‘Create your future’ wordt mede door studenten georganiseerd. De Tech Day is het podium voor jongeren in de Regio Foodvalley, waarbij ze enthousiast worden gemaakt voor een opleiding en carrière in de ICT, digitaal en techniek.



Meerdere events voor Digital Days

Normaal gesproken is Digital Days een eendaags evenement. Vanwege corona zijn de activiteiten die normaal gesproken op één dag plaatsvinden verspreid over meerdere dagen. De Hackathon en Game Battle vonden dit jaar volledig online plaats op 12 februari. Als afsluiter organiseert Digital Days op 24 september de Tech Day.



Tech Day

De Tech Day biedt scholieren de kans om kennis te maken met de nieuwste snufjes op technologisch gebied. Het thema gezonde wereld & energietransitie staat deze dag centraal. Met een energiecarrousel van vijf opdrachten voor de vmbo-scholieren, een regionaal vraagstuk over de Energiestrategie Foodvalley voor de havo- en vwo-leerlingen en aansprekende masterclasses worden jongeren ondergedompeld in de wereld van hernieuwbare en duurzame energie. Rineke Sloetjes van Digital Days: "Tijdens het event gaan jongeren aan de slag met vraagstukken die in de Regio Foodvalley spelen. We brengen scholieren en de praktijk samen tijdens deze dag. De kijk van jongeren op de ontwikkelingen is enorm waardevol voor de regio én de ondernemers."



Programma

Het eerste gedeelte van de dag bestaat uit twee gezamenlijke masterclasses. Hierdoor krijgen de jongeren inzichten in de toe te passen ICT en techniek om de energietransitie te versnellen, verbeteren of dwarsverbanden te leggen. Na de masterclasses gaan de scholieren in teams (uitgesplitst per opleiding) aan de slag met duurzaamheidsopgaven. De scholieren van de havo en vwo pitchen de plannen voor een vakjury. De dag eindigt met de uitreiking van de Tech Day awards voor beide groepen.