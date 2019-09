 Nederlandse werkgevers minder positief over werkgelegenheid

Aanzienlijke daling sentiment nutsbedrijven en financiële sector - Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 is de werkgelegenheidsverwachting onder Nederlandse werkgevers voor Q4 2019 licht gedaald (een procent). Het werkgelegenheidscijfer komt dit kwartaal uit op +vijf procent en illustreert het positieve voornemen van werkgevers om medewerkers aan te nemen.



Dit blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS Q4 2019) uitgevoerd onder 59.000 werkgevers, waarvan 750 uit Nederland. In zeven van de negen arbeidssectoren verwachten werkgevers dit kwartaal meer medewerkers aan te nemen. Daar staat tegenover dat het werkgelegenheidscijfer in zowel de financiële sector (nul procent) als de sector nutsbedrijven (-zes procent) het afgelopen kwartaal sterk is afgenomen.

"Ondanks dat de Nederlandse economie langzaam stoom verliest, blijven Nederlandse werkgevers licht positief over de werkgelegenheidsverwachting," zegt Jeroen Zwinkels, Algemeen Directeur ManpowerGroup Nederland. "Nu de werkloosheid historisch laag is, zien we dat werkgevers steeds vaker moeite hebben om de juiste kandidaten voor hun vacatures te vinden."



Sterke daling financiële sector

Na een sterk herstel in het derde kwartaal van 2019 is de werkgelegenheidsverwachting in de financiële sector met acht procentpunten, fors afgenomen. Het werkgelegenheidscijfer daalt het hardst in de sector nutsbedrijven. Waar deze sector in Q3 2019 nog +tien procent rapporteerde, zakt het sentiment naar -zes procent in Q4 2019 (een afname van zestien procentpunten). De sector nutsbedrijven is hiermee de enige met een negatieve werkgelegenheidsverwachting voor het aankomende kwartaal. In alle andere sectoren blijft het sentiment positief, waarbij werkgevers in de mijnbouw & delfstofwinning (+zestien procent) en de bouw (+vijftien procent) het meest optimistisch zijn.

Zwinkels: "De sterke schommelingen in de werkgelegenheidsverwachting van werkgevers in de financiële sector komen voort uit een groeiend aantal onzekerheden in de markt zoals de Brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Hierdoor zijn deze bedrijven vaker geneigd een afwachtende houding aan te nemen in de zoektocht naar nieuwe medewerkers."



Zoeken naar de juiste kandidaat

Het percentage Nederlandse werkgevers dat moeite heeft de juiste kandidaten voor hun vacatures te vinden, is gestegen van 68 procent in Q3 2019 naar 72 procent in Q4 2019. Vergeleken bij het vorige kwartaal is het vooral voor werkgevers in de financiële sector lastiger geworden om hun openstaande vacatures vervuld te krijgen; van 61 procent naar 70 procent. Zwinkels: "Naast de groeiende (macro-)economische zorgen, blijft de Nederlandse arbeidsmarkt ongekend krap. Het vermogen om het juiste talent aan te trekken en te behouden, is een cruciale succesfactor geworden voor organisaties over de hele wereld."



Europese verwachtingen

Werkgevers in bijna alle Europese landen blijven positieve werkgelegenheidscijfers rapporteren. Spanje is met nul procent het minst positief. België, Frankrijk, Ierland en Duitsland noteren +zes procent. Het Verenigd Koninkrijk meldt een gezonde +vijf procent. Ondanks een kleine afname ten opzichte van het vorige kwartaal (-een procent) blijven werkgevers in de Verenigde Staten met +twintig procent ongekend positief.