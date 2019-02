 Persoonlijke ontwikkeling? Geef werknemer de regie!

Maak van de werkvloer een bron van inspiratie - Stel, u investeert veel geld in het opleiden van medewerkers zodat zij zich blijven ontwikkelen. Kort daarna verlaten zij het bedrijf en nemen alle vers opgedane kennis met zich mee. Dit lijkt een doemscenario.



Maar wat nou als u niet investeert in medewerkers, en ze blijven? Dat scenario is misschien nog wel een graadje erger. Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland, vertelt over de stand van zaken op gebied van persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer.

Polman: "Veel organisaties zien inmiddels de voordelen en zelfs de noodzaak van het blijven ontwikkelen van medewerkers. Hier wordt dan ook veel in geïnvesteerd. Het is namelijk goed voor het kennisniveau van het bedrijf en de aanwezige skills, maar ook voor de retentie van talent. Vooral met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dit cruciaal. Werknemers waarderen de mogelijkheden die zij krijgen en de investering die wordt gedaan. Het resultaat is kundige en gemotiveerde medewerkers, die bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Hoe is het gesteld met de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers? Hoe wordt het ingericht en wie beslist over de ontwikkelmogelijkheden? Wij gingen op onderzoek uit."



Broedplaats voor innovatie

Wat blijkt? Recent onderzoek wijst uit dat ontwikkelmogelijkheden vaak worden bepaald door de werkgever. Polman: "Bij 32 procent van de Nederlandse organisaties kent de werkgever opleidingen of trainingen toe aan hun personeel. Slechts vewertien procent van de werknemers zegt een persoonlijk opleidingsbudget te krijgen om hun ontwikkeling een boost te geven. Wel blijkt dat bijna een kwart van de werkgevers (24 procent) tijd en budget beschikbaar stelt aan hun werknemers om eigen ideeën uit te voeren. Dat is een mooie ontwikkeling. Dit geeft werknemers de ruimte om zelf te ondernemen en innovatieve ideeën te bedenken. Tegelijkertijd heeft de organisatie er baat bij dat er nieuwe initiatieven worden ontplooid. Er ontstaat een broedplaats voor innovaties die het bedrijf vooruit kunnen helpen. Waar wacht u nog op?"



Inspireer elkaar

"Juist nu er krapte heerst op de arbeidsmarkt, is het interessant om van de werkvloer een inspiratiebron te maken," aldus Polman. "Een plek waar werknemers inspiratie opdoen voor hun eigen ontwikkeling en voor het bedrijf. Hiermee inspireren zij ook weer anderen om te innoveren en verder te denken dan hun reguliere werkzaamheden. Innovatieve software kan helpen om de bedachte initiatieven inzichtelijk te maken voor de gehele organisatie. Zo kunnen collega’s elkaar helpen met de uitvoer van ideeën en aanhaken bij die onderwerpen die zij interessant vinden. Dan draagt het ook nog bij aan het teamgevoel en de onderlinge band tussen collega’s. Het is de investering meer dan waard."



Geef de regie uit handen

Polman: "HR-managers hebben de belangrijke taak om in gesprek te blijven met medewerkers over hun ontwikkeling. Vraag hen hoe zij hun persoonlijke ontwikkeling zelf zouden invullen, waar zij hun tijd het liefste aan besteden en hoe dit kan bijdragen aan het grotere geheel van de organisatie. Als werknemers inspraak krijgen over hoe zij hun ontwikkeling kunnen voortzetten, blijven ze beter betrokken bij de organisatie. Het zet hen aan het denken over welke richting ze uit willen met hun loopbaan én hoe ze de groei van een bedrijf positief kunnen beïnvloeden. Dus geef werknemers de regie over hun ontwikkeling en ze zullen hun tijd waardevol besteden. Voor zichzelf en de organisatie."